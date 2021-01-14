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Общество / Наука и технологии
14 января 2021, 11:43

В Свердловской области нашли поставщика услуг связи для системы-112

номер 112

На Среднем Урале определился поставщик услуг связи для системы-112. Фото: Ирина Порозова.

В Свердловской области определился поставщик услуг связи для системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Им стало ПАО "Ростелеком".

С ним планируется заключить контракт на период до 30 июня 2021 года. Подрядчик должен будет обеспечивать связью около 200 объектов системы-112, расположенных в Свердловской области, в частности, территориальные центры мониторинга и реагирования на ЧС, оператора электронного правительства, Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу и станции скорой помощи. В случае обнаружения недостатков в качестве предоставляемых услуг "Ростелеком" должен будет устранять их за свой счёт.

Стоимость контракта составит 18 млн 522 тыс. рублей, следует из документации, размещённой на портале госзакупок.

Напомним, система-112 заработала в постоянном режиме на Среднем Урале в апреле 2019 года. На реализацию мероприятий по её созданию за период 2013-2017 годов израсходовано 14 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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