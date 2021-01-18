В Год науки и технологий на прикладные исследования в России выделят 350 миллиардов рублей

Всего на проведение прикладных научных исследований в федеральном бюджете на этот год предусмотрено свыше 350 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва

Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете. 350 млрд рублей будут направлены на проведение прикладных научных исследований в 2021 году.

Такую информацию озвучил на совещании с вице-премьерами премьер-министр России Михаил Мишустин. Планируется, что прикладные разработки будут вестись в области здравоохранения, образования, промышленности, космоса.

"Именно наука определяет образ будущего. То, как станет развиваться Россия в ближайшее время. Как будут жить наши граждане. В конечном счёте – престиж нашей страны на международной арене. Мы инвестируем в высокотехнологичные проекты класса "мегасайенс", такие как NICA. В запуске первого каскада этого комплекса мы участвовали в прошлом году. Направляем средства и на прикладные разработки", - заявил на совещании глава кабмина.

Михаил Мишустин также отметил, что будет оцениваться результативность деятельности организаций, которые получают субсидии и гранты из бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения. Изобретения должны иметь практическую значимость и быть защищены законодательством об интеллектуальной собственности.

Напомним, что 2021 год объявлен в РФ Годом науки и технологий, а в Свердловской области - также Годом медицинского работника.