Запутались в сетях: как крупные интернет-сервисы вершат политику?

Альтернатив крупным игрокам на рынке соцсетей нет. Поэтому пользователям приходится принимать правила площадок. Фото: Павел Ворожцов

За последнюю неделю случилось сразу нескольких скандалов с участием соцсетей. Они были связаны с новым пользовательским соглашением WhatsApp, с блокировкой аккаунта российской вакцины Спутник V, с призывами американской НКО «Коалиция за безопасный интернет» исключить Telegram из App Store. Но самый громкий случай – бан американского президента Дональда Трампа сначала в Twitter, а потом и на других крупных ресурсах. Может показаться, что это внутренние дела американцев. Но очевидно, что подобные истории будут повторяться, и на месте Трампа может оказаться любой человек или компания.

Борьба за власть?

В первый раз Twitter заблокировал Трампа на 12 часов после беспорядков, устроенных сторонниками президента в Вашингтоне. После этого Трамп писал, что голоса его избирателей будут иметь вес долгое время, и что он не придёт на инаугурацию Байдена 20 января. В Twitter сочли, что в контексте происходящих в стране событий эти заявления могут разжечь агрессию, и забанили американского президента навсегда. После его заблокировали и на других ресурсах, в том числе на Facebook, Instagram и YouTube. Раньше владельцы IT-компаний всячески подчёркивали свою аполитичность, но теперь, кажется, признали, что соцсети могут влиять на события в мире и будут это делать.

– Конечно, идёт борьба медиакорпораций и государства за власть. В этот раз IT-компании включились в противостояние двух основных сил, которые сражаются сейчас в Америке за власть и ресурсы. При этом понятно, что значительная часть медиа принадлежит сторонникам Байдена и Демократической партии по той причине, что они опираются на образованный и городской электорат, – считает философ и футуролог Сергей Переслегин. – В 2012 году было несколько прогнозов по развитию Интернета: сценарий свободной Сети, который не победил ни в одной стране; дорогой Web для обеспеченного населения и жёсткий, когда всё контролируется. Сейчас понятно, что реализовался третий вариант, но, как ни странно, сделано это было не государством, а крупными компаниями, которым нужно было распространить своё влияние.

Выбор без выбора

При регистрации аккаунта любая социальная сеть предлагает принять пользовательское соглашение: не хочешь соблюдать правила – не пользуйся ресурсом. При этом от властей США в адрес IT-гигантов – Apple, Facebook, Google, Amazon – звучали обвинения в монополизации отрасли. Действительно, крупных и популярных игроков можно пересчитать по пальцам. Даже если пользователей не будет что-то устраивать в политике компаний, придётся принять ситуацию. Но если без социальных сетей ещё можно прожить, то без других ресурсов – поисковиков, мессенджеров и смартфонов (которые работают на Android и iOS) – это сделать сложнее. Показательный пример – новый пункт в пользовательском соглашении WhatsApp. С 15 мая мессенджер будет делиться с Facebook данными о пользователях для анализа вкусов. Тем, кто откажется принять нововведение, доступ будет закрыт.

Во время выступления в Конгрессе США весной, отвечая на вопрос о возможности блокировки соцсетью людей за их политические взгляды, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил: «Я бы этого очень не хотел. Мы должны вместе придумать систему приоритетов для компаний, на которые они должны ориентироваться». Но когда речь идет о площадках, которыми пользуется практически каждый второй житель Земли, факт, что правила игры будут задавать несколько топ-менеджеров, вызывает недоумение. При этом сложно разобраться, где грань между разумной модерацией и ущемлением права на свободу высказываний. Директор по развитию и стратегии агентства Виноу (специализируется на цифровом маркетинге и коммуникациям в Интернете) Арсений Ашомко считает, что пока выхода из этой ситуации нет:

– Я думаю, что вопрос про баланс – исключительно философский. В реальности найти положение дел, которое всех устроит, невозможно. Поэтому нас спасут конкуренция – за аудиторию, кадры, создателей контента – и эволюция.

Может ли ситуация повториться в России? Иван Кадочников, юрист, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов: – Для российских обывателей блокировка выглядит дико, но юристам ситуация понятна. Блокировки пользователей производятся на основании правил социальных сетей, а они подчиняются национальному законодательству. В правилах Twitter указано, поскольку компания находится в Калифорнии, США, она применяет национальное законодательство этой юрисдикции. На этом основании Трампа и заблокировали. В России в отношениях с иностранными социальными сетями действует следующий механизм. Государственный орган – Роскомнадзор, ФАС, МВД, СК, Прокуратура – пишет официальный исходящий документ в представительство соцсети. Если оно существует на территории России – документ рассматривается быстро. Если этого представительства нет, то документ рассматривается долго или вообще не доходит. Представительство рассматривает поступивший документ с позиции российского законодательства и с позиции своего национального законодательства. Идеальная ситуация, когда компания имеет регистрацию на территории России, например, «Mail.ru Group» изначально пишет свои правила с позиции российского законодательства. В случае с Facebook (нет представительства в России) представительство переводит запрос на английский и даёт заключение. Дальше юристы, практикующие в федеральном окружном суде Северного округа штата Калифорния или в суде штата, находящемся в округе Сан-Матео, рассматривают поступившие документы и решают, применимо национальное законодательство этого штата США или нет. И отправляют своё решение обратно в Россию. Еще есть компании типа Яндекса, где основной правообладатель зарегистрирован на территории России, но конечные выгодополучатели имеют иностранную «прописку». Правда, Яндекс любит российские деньги, поэтому с удовольствием сотрудничает с нашими госорганами. Сейчас единственная стопроцентная отечественная компания – Wildberris, которая в свою поддержку получает средства из государственного бюджета.

В тему После скандала с IT-компаниями резко возросла популярность сервиса российского происхождения Telegram. Как сообщало издание The Telegraph, в конце прошлой недели мессенджер стал одним из лидеров по скачиванию в США. Владелец Telegram Павел Дуров известен своей категоричностью в вопросах сохранения конфиденциальности и возможности дискутировать. Пока непонятно, как его воззрения соотнесутся с мнением американских властей. – WhatsApp действительно сдаёт позиции (и из-за политических причин, и из-за своих внутренних правил). Но в США, помимо Telegam, есть и другие мессенджеры, поэтому аудитория растекается по всем платформам. Однако рост у Telegam есть. В целом в мире он заметен сильнее, чем в США, но постепенно и американцы всё больше узнают о мессенджере. Например, свой канал уже давно есть у Bloomberg, – считает медиаэксперт и интернет-маркетолог Александр Литвинов. – Что касается отношений с властями, заблокировать мессенджер не удавалось ещё нигде. Но нужно помнить, что в США базируются глобальные компании вроде Apple, у них к Telegram есть свои претензии. Если Apple удалит Telegram из базы приложений, это будет действительно плохо. А американский Facebook будет только рад.

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