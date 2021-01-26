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Общество / Наука и технологии
26 января 2021, 15:04

В работе Instagram и WhatsApp произошёл масштабный сбой

Колаж

У большинства пользователей возникают проблемы с загрузкой фотографий и подключением к серверам. Фото: Коллаж.

В работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp около 12:30 по МСК произошёл серьёзный сбой. У большинства пользователей возникают проблемы с загрузкой фотографий и подключением к серверам.

По данным сайта downdetector.ru, с трудностями при загрузке фотографий столкнулись около 47% пользователей, 35% пользователей не могут войти в свой аккаунт, а ещё 17% - наблюдают проблемы в работе веб-сайта.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.

Фото: скриншот с сайта downdetector.ru

В случае с WhatsApp порядка 84% пользователей испытывают проблемы с подключением к серверу, 15% - не могут получить доступ к веб-сайту, и ещё 1% не может авторизоваться.

Фото: скриншот с сайта downdetector.ru
Областная газета Свердловской области

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