В работе Instagram и WhatsApp произошёл масштабный сбой

У большинства пользователей возникают проблемы с загрузкой фотографий и подключением к серверам. Фото: Коллаж.

В работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp около 12:30 по МСК произошёл серьёзный сбой. У большинства пользователей возникают проблемы с загрузкой фотографий и подключением к серверам.

По данным сайта downdetector.ru, с трудностями при загрузке фотографий столкнулись около 47% пользователей, 35% пользователей не могут войти в свой аккаунт, а ещё 17% - наблюдают проблемы в работе веб-сайта.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.

Фото: скриншот с сайта downdetector.ru

В случае с WhatsApp порядка 84% пользователей испытывают проблемы с подключением к серверу, 15% - не могут получить доступ к веб-сайту, и ещё 1% не может авторизоваться.