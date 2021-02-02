Для свердловских пенсионеров создадут специальный единый портал

Новый специальный сайт для свердловских пенсионеров планируют запустить уже в этом году. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области разрабатывают специальный сайт для уральских пенсионеров. Проект «Социальный портал» позволит пожилым гражданам общаться и знакомиться онлайн, вести блоги, смотреть фильмы и даже записываться на приём к врачу и направлять обращения к чиновникам.

Потребность в создании общего виртуального пространства для пожилых людей остро возникла в период пандемии коронавируса. Из-за ограничений пенсионеры практически лишились живого общения и возможности вести прежнюю активную жизнь. Поэтому в нашем регионе решили создать единый портал, сочетающий элементы социальных сетей и другие полезные функции.

– Сайты знакомств и соцсети не отвечают потребностям пенсионеров и предназначены для немного другой аудитории, – пояснили «ОГ» в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области, которое курирует создание социального портала для пенсионеров. – В рамках безопасности данный портал будет доступен только пенсионерам. Все новые пользователи будут проходить систему проверки – это поможет не допустить появления мошенников.

«Социальный портал» должен стать безопасной и понятной интернет-средой для граждан старшего поколения. На сайте разместят образовательные курсы и вебинары, а пользователи смогут выкладывать видеоуроки, создавать сообщества по интересам.

– Портал охватит и систематизирует наиболее востребованные сферы жизнедеятельности: здравоохранение, социальное обслуживание, правозащиту, культуру, образование и многое другое, – говорит председатель Законодательного собрания Свердловской области, региональный координатор проекта «Старшее поколение» Людмила Бабушкина. – На портале будут размещать актуальные вакансии с предложениями о работе. А если кто-то попал в сложную жизненную ситуацию, то будет возможность получения консультаций юристов и адвокатов. Ресурс предусматривает возможности переадресации для записи на приём к врачу, для обращения в информационную систему «Единый социальный телефон», а также к руководителям и социальным работникам, обратную связь и новости по вопросам сферы ЖКХ.

Министерство социальной политики Свердловской области уже разрабатывает концепт сайта и проводит онлайн-опрос среди целевой аудитории. Пока проект нацелен только на Свердловскую область, но, возможно, со временем выйдет и на федеральный уровень.

Опубликовано в №018 от 03.02.2021