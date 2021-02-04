Школьники из Екатеринбурга представят Россию на Международном химическом турнире

В состав команды Achromatic входят Александр Трофимов, Анастасия Листова, Варвара Сачкова, Даниил Давлетшин, Полина Андреева и Елена Ражева. Фото: пресс-служба образовательного проекта EasyChem.

Сборная Гимназии №9 и СУНЦ УрФУ, команда Achromatic, одержали победу в финале Межрегионального химического турнира. Теперь екатеринбуржцы будут представлять Россию на Международном химическом турнире, который пройдёт в Польше.

В период с сентября по декабрь 2020 года в отборочных турах межрегионального турнира приняли участие более 2 500 школьников из 65 регионов России. В финал, который проходил в дистанционном режиме, попали 37 лучших команд из 24 регионов.

Как сообщает пресс-служба образовательного проекта EasyChem, с 29 января по 3 февраля финалисты защищали перед жюри химические кейсы, объединённые темой "Химия и цвет". Для команды из Екатеринбурга победной стала задача под названием "Абракадабра", в которой они предложили цепочку цветных химических превращений в одной реакционной колбе.

В состав команды Achromatic входят Александр Трофимов, Анастасия Листова, Варвара Сачкова, Даниил Давлетшин, Полина Андреева и Елена Ражева. До победы в финале Межрегионального химического турнира команда одержала победы в Свердловском и Уральском химических турнирах.

"Мы искренне думали, что возьмём второе место. В середине турнира мы очень волновались, так как не могли вырваться вперёд, но в следующих вызовах мы набрали хорошие баллы, и на финал уже шли уверенно. Мы очень долго стремились к победе, я, например, три года. В этом сезоне мы сыграли три турнира, и в каждом взяли победу – это большое достижение для нас", – рассказал Александр Трофимов.

Летом команда из Екатеринбурга поедет в польский город Краков, чтобы представлять страну на Международном химическом турнире (International Chemistry Tournament).

Напомним, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.