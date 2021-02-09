Церемония вручения Демидовской премии уехала в Москву

Каждый лауреат Демидовской премии в этом году, как обычно, получит диплом, золотую медаль в малахитовом футляре-шкатулке и денежное вознаграждение Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в здании президиума Российской академии наук в Москве пройдёт 28-я торжественная церемония вручения Демидовской премии. Много лет подряд это мероприятие проводилось на Урале, откуда и пошла традиция Демидовских премий, но в этом году организаторы решили провести церемонию в столице России.

– 2021 год объявлен Годом науки и технологий, поэтому церемонию награждения решили отметить по-особенному и провести в Москве, – рассказал «Облгазете» председатель УрО РАН, исполнительный директор Научного Демидовского фонда, вице-президент РАН Валерий Чарушин. – Из-за действующих коронавирусных ограничений организовать церемонию в резиденции губернатора Свердловской области, как это обычно было, нельзя. Так что мы склонились к награждению в историческом особняке рода Демидовых, где сегодня расположен президиум РАН. Помимо этого, всем нынешним лауреатам премии удобнее посетить награждение в Москве. Но в следующем году церемония вручения премии снова вернётся к нам, в Екатеринбург.

Напомним, что в этом году Демидовскую премию присудили четырём лауреатам, двое из которых имеют прямую связь с Уралом. В номинации «Математика» премию присудили ректору МГУ академику Виктору Садовничему. В номинации «Металлургия» премию получил советник РАН, главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения РАН академик Леопольд Леонтьев. В номинации «Общественные науки» премия досталась востоковеду, историку и политологу, ректору МГИМО Анатолию Торкунову. А в номинации «Новые технологии», которую ввели впервые, премией отметили председателя совета директоров Трубной металлургической компании, президента «Группы Синара», председателя Наблюдательного совета Уральского федерального университета, доктора экономических наук Дмитрия Пумпянского. Подробнее о лауреатах «Облгазета» писала в №224 от 01.12.2020.

Церемония вручения Демидовской премии начнётся в 10:00 утра по московскому времени и будет транслироваться на портале «Научная Россия». Сама церемония пройдёт с ограниченным количеством людей.

Напомним, что в прошлом году лауреатами Демидовской премии также стали четверо человек, в число которых вошёл доктор экономических наук, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.