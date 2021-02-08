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8 февраля 2021, 19:15

Зарегистрировать СМИ и поставить беспилотник на учёт теперь можно через Госуслуги

СМИ

Пока выдачу разрешений в электронный вид перевели только три ведомства - Росавиация, Роскомнадзор и Минпромторг. Фото: Павел Ворожцов.

На портале госулсуг появились возможности регистрации СМИ в Роскомнадзоре и учёта беспилотного летательного аппарата. Перевод этих услуг в онлайн формат должен сократить сроки получения разрешений у российских ведомств.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пока выдачу разрешений в электронный вид перевели только три ведомства - Росавиация, Роскомнадзор и Минпромторг. В результате на портале госуслуг появились следующие сервисы:

  • учёт беспилотных гражданских воздушных судов (дронов, квадрокоптеров) с максимальной взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов;

Как заявил замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров, теперь владелец дрона может заполнить форму учёта беспилотника за 30 минут.

"За счёт цифровой трансформации удалось сократить срок получения разрешений на треть - с 15 до 10 рабочих дней, а заинтересованные ведомства теперь смогут получать информацию о выданных разрешениях из электронного реестра, что исключает возможность подделки разрешительных документов", - сказал Дмитрий Ядров.

Напомним, что в 2019 году вступили в силу Правила учёта беспилотников с максимальной взлётной массой от 0,25 кг до 30 кг. Согласно документу, владелец дрона должен подать заявление на регистрацию в течение 10 дней после приобретения устройства в России или ввоза беспилотника из-за рубежа.

Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев заявил, что по данным услугам ежегодно поступает около 35 тысяч обращений.

"Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70 тыс. ежегодных личных визитов в органы власти", - заявил он.

В феврале прошлого года кабмин РФ утвердил план перехода 15 федеральных органов власти на дистанционную выдачу разрешений через Госуслуги. План должен быть реализован до конца 2021 года. Он включает в себя 47 разрешений наиболее востребованных гражданами и представителями бизнеса.

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Областная газета Свердловской области

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