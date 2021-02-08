Зарегистрировать СМИ и поставить беспилотник на учёт теперь можно через Госуслуги

Пока выдачу разрешений в электронный вид перевели только три ведомства - Росавиация, Роскомнадзор и Минпромторг. Фото: Павел Ворожцов.

На портале госулсуг появились возможности регистрации СМИ в Роскомнадзоре и учёта беспилотного летательного аппарата. Перевод этих услуг в онлайн формат должен сократить сроки получения разрешений у российских ведомств.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пока выдачу разрешений в электронный вид перевели только три ведомства - Росавиация, Роскомнадзор и Минпромторг. В результате на портале госуслуг появились следующие сервисы:

учёт беспилотных гражданских воздушных судов (дронов, квадрокоптеров) с максимальной взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов;

Как заявил замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров, теперь владелец дрона может заполнить форму учёта беспилотника за 30 минут. "За счёт цифровой трансформации удалось сократить срок получения разрешений на треть - с 15 до 10 рабочих дней, а заинтересованные ведомства теперь смогут получать информацию о выданных разрешениях из электронного реестра, что исключает возможность подделки разрешительных документов", - сказал Дмитрий Ядров. Напомним, что в 2019 году вступили в силу Правила учёта беспилотников с максимальной взлётной массой от 0,25 кг до 30 кг. Согласно документу, владелец дрона должен подать заявление на регистрацию в течение 10 дней после приобретения устройства в России или ввоза беспилотника из-за рубежа.

регистрация средств массовой информации (СМИ) в Роскомнадзоре;

выдача разрешительных документов на экспорт и импорт отдельных видов товаров.

Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев заявил, что по данным услугам ежегодно поступает около 35 тысяч обращений.

"Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70 тыс. ежегодных личных визитов в органы власти", - заявил он.

В феврале прошлого года кабмин РФ утвердил план перехода 15 федеральных органов власти на дистанционную выдачу разрешений через Госуслуги. План должен быть реализован до конца 2021 года. Он включает в себя 47 разрешений наиболее востребованных гражданами и представителями бизнеса.

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