На Среднем Урале в Год науки и технологий создадут совет молодых учёных

Состав совета будет формироваться на конкурсной основе. Фото: Александр Зайцев.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что в Год науки на Среднем Урале сформируют совет молодых учёных и специалистов. Состав совета будет формироваться на конкурсной основе.

Как заявил Юрий Биктуганов в ходе пресс-конференции, посвящённой Дню российской науки, после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий, вопросы популяризации отечественной науки, развития наставничества и трудоустройства студентов в научно-исследовательской сфере стали особенно актуальны. Именно поэтому было принято решение создать в Свердловской области совет молодых учёных и специалистов.

В свою очередь председатель Совета молодых ученых УрО РАН Юрий Саламатов рассказал, кто будет входить в состав совета.

"Совет будет состоять из двух групп: непосредственно молодых учёных, специалистов и экспертов по планируемым направлениям деятельности, которые будут рассматривать научные инициативы, проекты членов совета и вносить предложения по их доработке или участию в различных программах и конкурсах, в том числе на получение финансовой поддержки в реализации указанных инициатив и проектов", - передаёт слова Юрия Саламатова департамент информполитики Свердловской области.

Состав экспертов будет формироваться региональным минобразования совместно с УрО РАН и ведущими вузами УрФО. А молодые учёные и специалисты - на основе конкурса, проводимого через информационную систему "Молодёжь России". Юрий Биктуганов считает, что деятельность совета позволит решить ряд задач в сфере поддержки и внедрения научных инициатив.

"На первом этапе молодые учёные подадут заявки в АИС "Молодежь России", где также укажут предпочтительные направления деятельности в рамках совета. Заявки рассмотрят эксперты. На втором этапе участники конкурса представят свои инициативы и проекты по указанным направлениям в публичном формате. По итогам защиты инициатив и будет сформирован состав совета", - пояснил министр.

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