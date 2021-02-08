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Общество / Наука и технологии
8 февраля 2021, 23:12

УрФУ наградил "Областную газету" за публикации о науке

Уральский федеральный университет наградил "Областную газету" за публикацию материалов о науке. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный университет наградил "Областную газету" за публикацию материалов о науке. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, в День российской науки, в Уральском федеральном университете наградили учёных вуза, которые наиболее активно сотрудничали со СМИ и часто упоминались в медиа и научных публикациях в прошедшем году. Также университет отметил и СМИ, которые много и качественно писали о науке в 2020 году. В их число вошла и «Облгазета».

— 2020 год был особенно примечательным для нашего вуза, — сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Наш общий успех — победа в федеральном конкурсе заявки университета по созданию уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Этот центр создаётся на базе трёх областей: Свердловской, Челябинской и Курганской, но вузом-оператором явился УрФУ. 

Виктор Кокшаров
Виктор Кокшаров сообщил, что в прошлом году УрФУ выиграл 150 новых грантов. Фото: Алексей Кунилов

Также Виктор Кокшаров отметил, что в 2020 году УрФУ выиграл 150 новых грантов. Две молодых лаборатории вуза выиграли конкурс Министерства науки и высшего образования России с общим финансированием в 68 миллионов рублей сроком на пять лет. 

Проректор по информационной политике УрФУ Алексей Фаюстов наградил более десяти преподавателей вуза, которые наиболее активно сотрудничали со СМИ в 2020 году. Как и в 2019 году, наиболее заметным учёным, по мнению университета, стал профессор Физико-технологического института УрФУ Виктор Гроховский, руководитель метеоритной экспедиции вуза. Также одним из наиболее заметных учёных УрФУ в 2020 году стал Владимир Русинов, член учёного совета Института органического синтеза Уральского отделения РАН, один из разработчиков уральского препарата триазавирина, который активно используется на Среднем Урале для профилактики и лечения нового коронавируса. 

Фото: Алексей Кунилов

После чествования учёных университета, проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев наградил уральские СМИ, которые много писали о науке в прошедшем году. В число отмеченных вошла и «Облгазета». Отметим, что ранее «Облгазету» также награждал ректор УрФУ. В прошлом году наша газета стала победителем в номинации «Учёный в фокусе» и заняла второе место в топ-10 средств массовой информации, размещавших тексты о науке. 

Владимир Кружаев вручает награду журналисту "Облгазеты". Фото: Алексей Кунилов
Проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев
Проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев Фото: Алексей Кунилов

Областная газета Свердловской области
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