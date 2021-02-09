Евгений Куйвашев поздравил лауреатов Демидовской премии

Евгений Куйвашев заявил, что Демидовская премия выдающимся российским учёным является особой гордостью для жителей Урала. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил на церемонии вручения Демидовских премий 2020 года, которая впервые прошла в историческом особняке Демидовых в Москве. Глава региона поздравил лауреатов с почётной наградой.

Евгений Куйвашев заявил, что Демидовская премия выдающимся российским учёным является особой гордостью для жителей Урала.

"Это самая почётная неправительственная награда в научной сфере. И вручается она традиционно у нас, в Свердловской области. Однако этот год особый: он объявлен Президентом России Годом науки и технологий", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что Павел Демидов учредил данную премию за 70 лет до появления Нобелевской. В разные годы Демидовской премии удостоились такие легенды отечественной науки как химик Дмитрий Менделеев, географ Иван Крузенштерн, хирург Николай Пирогов и физиолог Иван Сеченов.

"В 1865 году традиция прервалась, но в 1992-м возродилась усилиями уральских учёных, промышленников и руководителей региона. И уже в наши дни лауреатами становились учёный-физик Жорес Алфёров, легендарный правовед Сергей Алексеев и многие другие выдающиеся земляки", - заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области поздравил академиков Леопольда Леонтьева, Виктора Садовничего, Анатолия Торкунова и президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского с тем, что они встали в один ряд со столь известными личностями.

Ранее Евгений Куйвашев встретился с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Они обсудили вопросы взаимодействия руководства Среднего Урала с научным сообществом.

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