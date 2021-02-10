Жителям Свердловской области стали доступны 23 новых сервиса на Госуслугах

20 новых сервисов переведено в цифровой формат министерством соцполитики, а ещё три связаны с управлением госимуществом. Фото: Алексей Кунилов.

Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин заявил, что с начала 2021 года жителям региона стали доступны 23 новых сервиса на портале госуслуг. 20 новых сервисов переведено в цифровой формат министерством соцполитики, а ещё три связаны с управлением госимуществом.

В число новых электронных услуг вошли:

выплаты пособий на детей;

оформление компенсации и пособий на связь и проезд;

выдача справки о среднедушевом доходе семьи для получения детского питания;

выдача разрешения органа опеки на совершение сделки с недвижимостью;

выдача справки, удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, по словам Юрия Гущина, федеральный центр поставил задачу к 2023 году перевести начисление компенсаций, платежей за квартиру, ЖКХ и транспорт в полностью автоматизированный режим.

"В этой связи предстоит масштабная работа по интеграции баз, в которых содержится информация об имуществе и доходах гражданина, чтобы получать данные в автоматическом режиме. А пока эта работа ведется через офисы МФЦ и услуги носят заявительный характер", - подчеркнул директор департамента информатизации и связи региона в ходе сегодняшней пресс-конференции.

В качестве примера такой работы Юрий Гущин назвал оперативное внедрение в ноябре 2020 года телефонного номера 122, по которому можно задать вопрос о лечении коронавируса, а также кнопку записи на вакцинацию от COVID-19 на Госуслугах.

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