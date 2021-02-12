В Верхней Пышме состоялось открытие Дворца технического творчества. Фото

Дворца технического творчества был создан для воплощения инженерно-технических идей детей в возрасте от 7 до 17 лет. Фото: Павел Ворожцов.

В Верхней Пышме состоялось открытие Дворца технического творчества, который был создан для воплощения инженерно-технических идей детей в возрасте от 7 до 17 лет. На мероприятии побывал фотокорреспондент "Областной газеты".

Дворец технического творчества в день открытия посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын, а также министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов.

Фото: Павел Ворожцов.

Первой в здание запустили кошку-робота Кванту, созданную в детском технопарке "Кванториум".

Фото: Павел Ворожцов.

По словам Евгения Куйвашева, проект центра был разработан на личные средства Андрея Козицына, а реализован при финансовой поддержке федерального и регионального бюджетов.

"На четырёх этажах здесь разместились самый крупный в Свердловской области "Кванториум", экспозиция промышленных технологий УГМК, шахматный клуб, зона коворкинга и актовый зал на 444 места. В Верхней Пышме созданы теперь все условия для того, чтобы дети и подростки раскрыли свои способности", - сказал губернатор.

Фото: Павел Ворожцов.

Фото: Павел Ворожцов.

Для почётных гостей была организована подробная экскурсия по Дворцу технического творчества, в ходе которой они посетили мастер-классы и открытые уроки, где ученики продемонстрировали умение работать с передовыми технологиями.

Фото: Павел Ворожцов.

Фото: Павел Ворожцов.

Читайте также:

К 2023 году в Екатеринбурге появится "Губернаторский лицей".