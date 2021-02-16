МТС поможет в развитии цифровой экономики Свердловской области

Игорь Егоров (слева) и Евгений Куйвашев (справа) обсудили перспективы сотрудничества в разных сферах - от решений для покупки онлайн-билетов до строительства дата-центра. Фото: Павел Ворожцов

Интернет вещей, облачные сервисы и аналитика больших данных станут доступнее для бизнеса и органов власти в уральских городах. Сегодня правительство Свердловской области и МТС договорились о стратегическом партнёрстве в развитии цифровой инфраструктуры региона. В программе сотрудничества - внушительный перечень инновационных проектов с использованием цифровых технологий компании.

Подписи под соглашением поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.

Как отмечает глава региона, Свердловскую область и компанию МТС связывают давние партнёрские отношения. Соглашение о сотрудничестве открывает перед регионом новые возможности для внедрения цифровых технологий на Среднем Урале.

В рамках соглашения компания МТС будет не только расширять зону действия сети четвёртого поколения, но и вкладываться в строительство новых технологических сетей стандарта NB-IoT, необходимых для общения между собой различных устройств и приборов - так называемого интернета вещей. Именно он лежит в основе интеллектуальных решений в управлении городской инфраструктурой (транспортом, энергетикой, тепло- и водоснабжением, безопасностью) и в основе создания умных городов.

-Совместная задача, которую нам необходимо решить — цифровизация всех сфер жизни в интересах людей, в интересах бизнеса. А это значит — повышение качества связи, полное покрытие территории региона, цифровизация производственных процессов, развитие телемедицины, внедрение современных цифровых сервисов и технологий в образовании, городском хозяйстве, транспорте, — поясняет Евгений Куйвашев.

Кроме того, компания готова предложить региону лучшие технологические решения в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и больших данных (Big Data). По словам Игоря Егорова, в рамках встречи обсуждались возможности внедрения интеллектуальной транспортной системы и организации системы автоматизированного экологического мониторинга в свердловских городах, а также исследования транспортных и туристических потоков.

Частично эти проекты, к слову, уже реализуются.

-В прошлом году компания по заказу администрации Екатеринбурга проводила исследование транспортных потоков в уральской столице,- рассказывает директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Илизаров.- Ещё один крупный проект был реализован с Центром развития туризма региона. Большие данные помогли получить информацию о развитии внутреннего туризма в регионе: во время пандемии он вырос в 2,5 раза.

В планах и другие проекты, в том числе - в сферах здравоохранения, культуры и образования. Так, в "копилке" технологических решений МТС есть решения для оптимизации онлайн-продажи билетов на концерты и спектакли и организации пропускной системы в зданиях школ. Предполагаемые инвестиции в развитие всех вышеперечисленных направлений могут составить 2,5 миллиарда рублей.

Отдельное направление - строительство центра обработки данных (ЦОД) мощностью 8 мегаватт (с перспективами расширения). Коммерческие структуры и государственные заказчики региона смогут использовать инфраструктуру дата-центра для решения любых задач - хранения и обработки больших массивов данных, а также резервного копирования и переноса ИТ-систем на облачную платформу. Как пояснил Игорь Егоров, решения по земельному участку и техническому присоединению к электросетям уже приняты. В ближайшие два года компания МТС инвестирует в строительство около 1,5 миллиардов рублей.

-Свердловская область обладает огромным потенциалом по внедрению и использованию инновационных решений в различных сферах экономики. Передовой цифровой опыт и широкая экспертиза МТС помогут обеспечить региону дополнительную эффективность в реализации ключевых городских программ и в развитии городской среды. Строительство центра обработки данных в регионе – это важный шаг в технологическом развитии региона при стремительном росте спроса на облачные решения, — резюмирует Игорь Егоров.