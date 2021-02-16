МТС поможет в развитии цифровой экономики Свердловской области

Интернет вещей, облачные сервисы и аналитика больших данных станут доступнее для бизнеса и органов власти в уральских городах. Сегодня правительство Свердловской области и МТС договорились о стратегическом партнёрстве в развитии цифровой инфраструктуры региона. В программе сотрудничества - внушительный перечень инновационных проектов с использованием цифровых технологий компании.
Подписи под соглашением поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.
Как отмечает глава региона, Свердловскую область и компанию МТС связывают давние партнёрские отношения. Соглашение о сотрудничестве открывает перед регионом новые возможности для внедрения цифровых технологий на Среднем Урале.
В рамках соглашения компания МТС будет не только расширять зону действия сети четвёртого поколения, но и вкладываться в строительство новых технологических сетей стандарта NB-IoT, необходимых для общения между собой различных устройств и приборов - так называемого интернета вещей. Именно он лежит в основе интеллектуальных решений в управлении городской инфраструктурой (транспортом, энергетикой, тепло- и водоснабжением, безопасностью) и в основе создания умных городов.
-Совместная задача, которую нам необходимо решить — цифровизация всех сфер жизни в интересах людей, в интересах бизнеса. А это значит — повышение качества связи, полное покрытие территории региона, цифровизация производственных процессов, развитие телемедицины, внедрение современных цифровых сервисов и технологий в образовании, городском хозяйстве, транспорте, — поясняет Евгений Куйвашев.
Кроме того, компания готова предложить региону лучшие технологические решения в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и больших данных (Big Data). По словам Игоря Егорова, в рамках встречи обсуждались возможности внедрения интеллектуальной транспортной системы и организации системы автоматизированного экологического мониторинга в свердловских городах, а также исследования транспортных и туристических потоков.
Частично эти проекты, к слову, уже реализуются.
-В прошлом году компания по заказу администрации Екатеринбурга проводила исследование транспортных потоков в уральской столице,- рассказывает директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Илизаров.- Ещё один крупный проект был реализован с Центром развития туризма региона. Большие данные помогли получить информацию о развитии внутреннего туризма в регионе: во время пандемии он вырос в 2,5 раза.
В планах и другие проекты, в том числе - в сферах здравоохранения, культуры и образования. Так, в "копилке" технологических решений МТС есть решения для оптимизации онлайн-продажи билетов на концерты и спектакли и организации пропускной системы в зданиях школ. Предполагаемые инвестиции в развитие всех вышеперечисленных направлений могут составить 2,5 миллиарда рублей.
Отдельное направление - строительство центра обработки данных (ЦОД) мощностью 8 мегаватт (с перспективами расширения). Коммерческие структуры и государственные заказчики региона смогут использовать инфраструктуру дата-центра для решения любых задач - хранения и обработки больших массивов данных, а также резервного копирования и переноса ИТ-систем на облачную платформу. Как пояснил Игорь Егоров, решения по земельному участку и техническому присоединению к электросетям уже приняты. В ближайшие два года компания МТС инвестирует в строительство около 1,5 миллиардов рублей.
-Свердловская область обладает огромным потенциалом по внедрению и использованию инновационных решений в различных сферах экономики. Передовой цифровой опыт и широкая экспертиза МТС помогут обеспечить региону дополнительную эффективность в реализации ключевых городских программ и в развитии городской среды. Строительство центра обработки данных в регионе – это важный шаг в технологическом развитии региона при стремительном росте спроса на облачные решения, — резюмирует Игорь Егоров.
Кстати: Компания МТС принимает участие в организации indoor-связи (внутри зданий) во время проведения крупных международных мероприятий, таких как ЧМ-2018. Ожидается, что в подготовке к Всемирным студенческим играм-2023 компания тоже примет участие.