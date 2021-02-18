Из-за пандемии COVID-19 в Свердловской области в три раза сократилось число деловых мероприятий

На форуме 100+TehnoBuild гостей и участников просили не нарушать масочный режим. А вип-гостям постоянно обрабатывали руки антисептиком Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в три раза сократилось число деловых мероприятий. На 2021 год в регионе запланировано 37 крупных событий. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

Данную информацию собирали со всех крупных конгресс-площадок региона. В мониторинг попали только очные деловые мероприятия – выставки, конгрессы, форумы, конференции численностью от 300 человек. Если в первом квартале 2020 года было проведено 35–40 бизнес-событий (на уровне 2019 года), то с апреля по август, в связи с введением коронавирусных ограничений, таких мероприятий не проводилось вовсе. Рынок начал оживать с сентября, количество прошедших событий составило 20–25 процентов от уровня 2019 года.

По сравнению с 2019 годом неизменной осталась структура проведённых в регионе форумов: половина всех мероприятий были однодневными, треть крупных событий были либо федеральными, либо международными. При этом изменился формат участия спикеров из других стран и регионов: большинство из них присутствовало в формате онлайн.

– По сравнению с 2019 годом очевидна тенденция на сокращение масштабов проводимых мероприятий по числу участников. Если количество деловых событий с численностью от 300 до 1000 человек сократилось в три раза, то от 1000 до 5000 человек – уже в 4 раза, а крупных событий (от пяти тысяч участников) в 2019 году было проведено 15, в 2020 году одно – это строительный форум 100+, – поделился Александр Породнов.

Что касается 2021 года, правительство Свердловской области утвердило перечень мероприятий, планируемых к проведению, – в него вошли 37 событий.

– Мы с осторожным оптимизмом смотрим в 2021 год. У нас в активной стадии подготовка к главной промышленной выставке страны – ИННОПРОМу, которая пройдет в Екатеринбурге в начале июля. Планируется проведение российско-китайского ЭКСПО, также пройдет большинство традиционных для уральской столицы выставок, – резюмировал Породнов.