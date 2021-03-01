В России разрабатывают два препарата для борьбы с новыми штаммами COVID-19

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, на которой обсуждалась работа ведомства в 2020 году и перспективы на 2021 год. В частности, глава ФМБА доложила о разработке двух препаратов для лечения новых штаммов коронавируса.

Вероника Скворцова отметила, что важнейшим функционалом агентства являются передовые разработки и научные исследования. Она напомнила, что первая тест-система была разработана в марте прошлого года, а сегодня в стране имеется целый ряд систем для тестирования на COVID-19. При этом ФМБА продолжает разрабатывать тесты для выявления новых мутаций вируса.

"С учётом необходимой настороженности в отношении изменчивости вируса и выявления нескольких наиболее существенных мутаций мы разработали специальные технологии, тест-системы для выявления мутаций просто обычным мазком: не просто подтверждения вируса, а выявления тех штаммов, которые должны заставить нас уделить им особое внимание", - передаёт слова Вероники Скворцовой пресс-служба Кремля.

Глава ФМБА рассказала Президенту РФ о двух разработках. Первая из них - препарат "Мир-19", основанный на применении микроРНК, блокирующих определённые сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса.

"Он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус, но, кроме того, предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции", - уточняет Вероника Скворцова.

Разрешение на клинические испытания препарата было получено 30 декабря 2020 года. Первая фаза испытаний завершится в марте, после чего лекарство будут испытывать на пациентах.

Вторая значимая разработка - новая технологическая платформа для создания вакцин против COVID-19 следующего поколения. Она рассказала также, что агентство разрабатывает вакцину, которая воздействует не на S-белок, где накапливается мутация, а на другие белковые компоненты вируса и вызывает развитие более длительного клеточного иммунитета.

"Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет", - пояснила глава ФМБА.

Вероника Скворцова сказала Владимиру Путину, что клинические испытания вакцины начнутся в июле 2021 года.

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против тех штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", - подытожил российский лидер.

Напомним, что первый тест на британский штамм коронавируса был зарегистрирован в России в середине февраля.

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