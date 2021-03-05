МТС и Свердловский венчурный фонд запускают конкурс проектных решений в области телекоммуникаций

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«МТС» и Свердловский венчурный фонд объявляют о старте конкурса проектных решений в сфере телекоммуникаций. Победители смогут реализовать свои идеи совместно с крупнейшей телекоммуникационной компанией страны.

От участников конкурса ждут проекты в следующих направлениях:

Видеоаналитика с использованием технологии нейронных сетей, облачные решения, построение тепловых карт и др.

Аналитика геоданных.

Голосовые помощники с использованием технологии искусственного интеллекта, технологичные решения по автоматизации call-центров, роботизированные комплексы-ассистенты для ТРЦ и сервисных центров.

Решения на основе аналитики BigData (для прогнозирования спроса и не только).

Проекты на основе технологии интернета вещей IoT (решения для ЖКХ, транспорта и логистики, smart home, smart city и др.).

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 18 марта 2021 года включительно. Для этого нужно заполнить анкету и прикрепить презентацию проекта на сайте Свердловского венчурного фонда. Авторы наиболее интересных стартапов будут приглашены 31 марта на очную питч-сессию в Ельцин центр для защиты своих проектов и общения с экспертами. Лучшие команды получат возможность запустить пилотный проект с МТС.

«МТС имеет высококлассную экспертизу в оценке новых проектов, а также в поддержке технологических новаций в информационном секторе. Участие наших экспертов в оценке конкурсантов открывает перспективы и для нашей компании в приобретении потенциальных партнёров в лице авторов наиболее интересных проектов». – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Для нас, как для института развития важно, что региональные представительства крупных телекоммуникационных компаний сегодня готовы оценивать проекты стартапов для пилотирования. Уверен, что кейс компании «Схемотехника-центр», - только начало нашей совместной работы с МТС. Подавайте заявку через наш сайт, присылайте презентации ваших продуктов, и мы поможем вам запустить пилотный проект и масштабировать бизнес», - добавил исполнительный директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.

У МТС есть положительный опыт сотрудничества с компаниями, работающими при поддержке Свердловского венчурного фонда. В прошлом году екатеринбургская приборостроительная компания «Схемотехника-центр», выпускающая продукцию под маркой «Импульс», стала партнёром МТС в реализации коробочных решений для жилищно-коммунальных предприятий и энергоснабжающих организаций. Работающие в сети NB-IoT, екатеринбургские датчики и трекеры сегодня востребованы корпоративными клиентами МТС по всей России.