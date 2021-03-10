Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter

Роскомнадзор объясняет данное решение попыткой защитить россиян от противоправного контента. Фото: логотип соцсети Twitter.

Роскомнадзор принял меры по защите россиян от противоправного контента в соцсетях. С 10 марта скорость работы Twitter в России снизится на 100% на мобильных устройствах и на 50% на персональных компьютерах.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Роскомнадзора, за последние три года в адрес соцсети направлено более 28 тыс. требований об удалении призывов к совершению самоубийств, публикаций, содержащих детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

"По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещённой информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Последним громким нарушением стало намеренное игнорирование требований Роскомнадзора об удалении призывов к массовому суициду 3 марта 2021 года - в этот день правоохранительные органы предотвратили сразу несколько попыток несовершеннолетних покончить с собой.

В связи с этим Twitter внесён регулятором в перечень угроз. Для защиты россиян от противоправного контента было решено замедлить скорость работы соцсети на территории страны. Отмечается, что если Twitter продолжить игнорировать требования Роскомнадзора, это может привести к полному блокированию интернет-ресурса в России, пока указанные публикации не будут удалены.

Напомним, что открытое противоборство властей разных стран и крупнейших IT-компаний длится уже несколько месяцев. В частности, 7 марта Facebook заблокировал публикацию информагентства ТАСС о задержании российскими силовиками сторонников украинской радикальной группы в Воронеже. Как сообщает издание, заметка была написана по официальным данным ФСБ, однако соцсеть пометила материал как ложный и заблокировала его. С аналогичными ограничениями ранее сталкивались телеканал РБК и издание "Взгляд".

На следующий день председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента будут предлагать меры по пресечению блокировки материалов отечественных средств массовой информации в соцсетях.

Читайте также:

Президент России утвердил закон о блокировке сайтов за цензуру публикаций российских СМИ.

Запутались в сетях: как крупные интернет-сервисы вершат политику?