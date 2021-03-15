С 1 июля в браузеры на смартфонах и компьютерах начнут предустанавливать российский поисковик

Определять, какой поисковый сервис должен быть установлен на телефонах и компьютерах, будет Правительство РФ. Фото: Алексей Кунилов.

В Минцифры РФ заявили, что с 1 июля производители цифровых устройств будут обязаны предустанавливать в загруженный по умолчанию браузер российский поисковик. Определять, какой поисковый сервис должен быть установлен на телефонах и компьютерах, будет Правительство РФ.

Напомним, что в январе 2021 года кабмин РФ утвердил список отечественных программ, которые с 1 апреля должны устанавливаться на продаваемые в России гаджеты. В частности, согласно перечню, на мобильных устройствах под управлением iOS и Android должны быть следующие приложения: "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", голосовой ассистент "Маруся", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Почта Mail.ru", "Новости Mail.ru", мессенджер ICQ, "Госуслуги" и MirPay.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры, с 1 июля к перечню обязательных для предустановки программ добавится российский поисковый сервис. Правительство РФ утвердит порядок определения поисковика в ближайшее время.

Перечисленное ПО должно быть установлено на смартфоны, ноутбуки, персональные компьютеры и Smart TV.

"Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами", - говорится в сообщении Минцифры РФ.

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