Птичий грипп: разрабатывается вакцина от болезни, которой пока нет?

В Свердловской области считают излишней вакцинацию птицы от птичьего гриппа на птицефабриках. Фото: Александр Зайцев

В России начали создавать вакцины на упреждение, ещё до появления угрозы широкого распространения болезни. Так, на днях глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова объявила о начале работ по разработке тестов и вакцины против нового типа вируса птичьего гриппа А(H5N8), заболевание людей которым было впервые зафиксировано именно в России этой зимой.

Источником заболевания стала вспышка птичьего гриппа среди кур-несушек, случившаяся в декабре прошлого года на Владимировской птицефабрике в Астраханской области. В результате этого, как установили учёные новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», семь рабочих птицефабрики заразились вирусом от куриц и переболели птичьим гриппом. Тем самым впервые в мире была подтверждёна возможность инфицирования человека новым субтипом вируса гриппа птиц H5N8. Пока вирус от человека к человеку не передаётся, что мешает ему стать источником новой пандемии, по типу распространившейся новой коронавирусной инфекции. Но глава Роспотребнадзора считает, что это вопрос времени: новый тип вируса птичьего гриппа может мутировать и начать передаваться от человека к человеку.

– Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится, – сказала на прошлой неделе в интервью ТАСС Анна Попова. – Но мы увидели это раньше, чем наступила беда…

То, что вирус, вызывающий «птичью чуму», является вирусом птичьего гриппа, было установлено в 1955 году. И пока эта инфекция в целом оправдывает своё название: люди им болеют крайне редко. Впервые возможность заражения человека птичьим гриппом была подтверждена в 1997 году в Гонконге, когда штаммом этого вируса H5N1 заразились 18 человек, шестеро из них умерли. Следующий случай передачи вируса H5N1 произошёл в том же Гонконге в 2003 году. С тех пор количество заразившихся в мире этим штаммом вируса гриппа даже не превысило 2 тысяч, хотя смертность среди инфицированных довольно велика, с 2003 по 2011 год достигала 59 процентов. Все эти годы вирусу предсказывали всевозможные мутации, благодаря которым он сможет видоизмениться и истребить миллионы людей на планете. Но пока этого не случилось, и птичий грипп истребляет ежегодно лишь миллионы пернатых на птицефабриках. При этом сами птицеводы относятся к этой болезни довольно спокойно.

– Никакого страха перед птичьим гриппом нет, я работал в нескольких очагах птичьего гриппа, никто из нас не заболел, – говорит главный ветеринарный эксперт Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Сергей Яковлев.

По его словам, в России для птицы создано две вакцины от этой болезни. Одна из них, «Флу Протект Н5», производится на предприятии «Ставропольская биофабрика». При этом на птицеводческих предприятиях вакцинацию среди пернатых практически не проводят – прививают лишь птицу на частных подворьях. Это связано с тем, что патогенный вирус на крупных фермах легче отследить в поголовье не вакцинированном, но уж если зараза туда попадает, то уничтожают сразу всё стадо. В прошлом году в России из-за гриппа птиц уничтожили четыре миллиона голов домашней птицы, в стране было выявлено 82 очага этой болезни. Для сравнения, в некоторых европейских странах количество таких ферм, где был выявлен птичий грипп, превышало две сотни. Но, что удивительно, в Свердловской области ни птица, ни люди этой болезнью никогда не болели.

– Меры профилактики от этой болезни на птицефабриках, конечно, принимаются, но вакцинация птичьего поголовья у нас не проводится, – комментирует «Облгазете» начальник отдела организации противоэпизотических мероприятий и лечебной работы департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Забродин. – Территория Свердловской области является благополучной по гриппу птиц.

Хотя у наших соседей в Челябинской, Курганской и Тюменской областях птичий грипп в прошлом году фиксировался и там вакцинация птицы проводилась, никто из персонала птицефабрик не заболел. На этом фоне как-то странно звучат страшилки про почти неизбежную мутацию птичьего вируса. Но падают они точно на подготовленную почву: за год коронавирусной инфекции люди стали больше бояться различных болезней, даже тех, что есть пока в фантазиях учёных и чиновников.

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