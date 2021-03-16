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16 марта 2021, 18:08

Роскомнадзор пригрозил Twitter полной блокировкой

Запрет Twitter

Роскомнадзор дал Twitter один месяц на выполнение требований по удалению запрещённой информации. Фото: коллаж.

Роскомнадзор предупредил руководство соцсети Twitter, что если сервис не удалит запрещённую информацию, он будет полностью заблокирован на территории РФ. В случае выполнения условий надзорного ведомства, все ограничения с соцсети будут сняты.

Роскомнадзор дал Twitter один месяц на выполнение требований по удалению публикаций с запрещённой информацией.

"Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России", - передаёт слова заместителя главы ведомства Вадима Субботина ТАСС.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор снизил скорость работы Twitter в России на 100% на мобильных устройствах и на 50% на персональных компьютерах. Это связано с тем, что соцсеть долгое время игнорировала требования Роскомнадзора об удалении призывов к совершению самоубийств, публикаций, содержащих детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Областная газета Свердловской области

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