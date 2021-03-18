В России утвердили план мероприятий Года науки и технологий

На протяжении всего 2021 года в России будут проходить лекции учёных, выступления исследователей и экскурсии по научным центрам. Фото: Александр Зайцев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий, посвящённых Году науки и технологий. На протяжении всего 2021 года в России будут проходить лекции учёных, выступления исследователей и экскурсии по научным центрам.

Как сообщается на сайте кабмина, одними из главных событий Года науки и технологий станут начало производства новой вакцины от COVID-19 на базе научного центра им. Чумакова, открытие площадки для производства рекомбинантных препаратов на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также запуск самого мощного в России термоядерного реактора Т15-МД в Курчатовском институте.

Отмечается, что государство уделит много внимания популяризации науки. Например, в мае будет запущен мультимедийный проект "100 вопросов учёному", в рамках которого любой желающий может может задать вопрос ведущим исследователям России на платформе "Яндекс. Кью".

Также в 2021 году пройдут циклы открытых лекций молодых учёных, которые расскажут о собственных разработках в области освоения космоса, новейшей медицины, искусственного интеллекта, экологии и безопасности. Все выступления можно будет либо посетить очно, либо посмотреть их в онлайн-формате.

Желающие могут записаться на экскурсии в самые современные лаборатории и посмотреть, как учёные проводят эксперименты. Вместе с этим исследователи объяснят посетителям принципы работы высокотехнологичного оборудования.

Напомним, что в конце прошлого года Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.

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