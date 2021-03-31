Александр Хинштейн заявил, что верификация пользователей в Интернете не будет обязательной

Глава комитета Госдумы по информполитике заявил, что верификация пользователей глобальной сети когда-нибудь обязательно появится. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал проект приказа Роскомнадзора о единой информационной системе для управления персональными данными. По его мнению, введение верификации пользователей Интернета - это вопрос времени, но она не будет обязательной.

Об этом Александр Хинштейн рассказал в интервью информагентству ТАСС. По его мнению, тема пропуска российских пользователей в Интернет по паспорту, как это сейчас работает в Китае, не актуальна. Он отметил, что в тексте приказа Роскомнадзора речь идёт о порядке доступа пользователей и операторов персональных данных к единой информационной системе.

При этом глава комитета Госдумы по информполитике заявил, что верификация пользователей глобальной сети когда-нибудь обязательно будет введена.

"Рано или поздно верификация произойдет. Она станет не навязанным правилом, а частью культуры общения Если человек не хочет верифицироваться, заставлять его насильно неправильно. Но мы придем к ситуации, когда неверифицированные пользователи просто не смогут быть полноценными участниками процесса, они не будут восприниматься другими", - сказал Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что анонимность в Интернете всё ещё существует. Однако при желании и должном подходе деанонимизировать можно большинство пользователей.