Роскомнадзор продлил ограничения в отношении Twitter до 15 мая

Надзорное ведомство продолжает взаимодействовать с администрацией Twitter до полного удаления запрещённой информации. Фото: логотип Twitter.

Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению работы соцсети Twitter до 15 мая. Надзорное ведомство продолжает взаимодействовать с администрацией Twitter до полного удаления запрещённой информации.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России в целях защиты россиян от противоправного контента в соцсетях. На начало марта 2021 года неудалёнными оставались 3 168 материалов с запрещённой информацией (в том числе 2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

Как сообщается в официальном Telegram-канале Роскомнадзора, за минувшие 25 дней соцсеть удалила около 1,9 тыс. постов с запрещённой информацией. Также администрация Twitter увеличила скорость удаления подобных публикаций: из 650 появившихся ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.

В Роскомнадзоре напомнили, что меры по замедлению трафика Twitter в России будут сняты только после удаления всего запрещённого контента и выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России. Однако в связи с тем, что соцсеть пошла навстречу надзорному ведомству, Роскомнадзор отказался от полной блокировки работы Twitter.

"Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая", - говорится в Telegram-канале Роскомнадзора.

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