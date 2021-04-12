Сын Евгения Куйвашева планирует пойти в IT-сферу

Сегодня Евгений Куйвашев посетил штаб-квартиру "СКБ Контура", где раскрывают потенциал специалистов в IT сфере. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости развития IT-сферы в регионе. Он считает, что Средний Урал должен войти в топ-3 лучших регионов России по данному направлению.

Глава региона отметил, что сегодня IT – одна из самых быстрорастущих сфер экономики. По его мнению, будущее области зависит от того, "насколько продвинутым будет уровень компетенций наших разработчиков". В данной сфере необходимо "расти и количественно, и качественно", добавил он.

"Я заинтересован в успешном развитии сферы информационных технологий не только как губернатор, но и как отец. Моему сыну Диме скоро предстоит определяться со специальностью, и мы оба с ним считаем, что IT – это очень хороший выбор", – отметил Евгений Куйвашев в своём Instagram.

В посте глава региона также рассказал о сегодняшнем посещении штаб-квартиры "СКБ Контура" (Малопрудная, 5). По словам губернатора, пространство здесь построено для того, чтобы потенциал специалистов раскрылся максимально. При этом для ускоренного развития отрасли этого недостаточно.

В планах к 2024 году создать на существующей площадке новый образовательный центр по подготовке специалистов. Он получит название "акселератор IT-компетенцией" (АКСИТ). Готовить программистов там будут совместно с УрФУ.

Напомним, сегодня штаб-квартире "СКБ Контура" также состоялась церемония подписания соглашения между правительством Свердловской области, Уральским федеральным университетом и IT-компанией.