Темы дня

Общество / Наука и технологии
12 апреля 2021, 17:53

Сын Евгения Куйвашева планирует пойти в IT-сферу

айтишники

Сегодня Евгений Куйвашев посетил штаб-квартиру "СКБ Контура", где раскрывают потенциал специалистов в IT сфере. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости развития IT-сферы в регионе. Он считает, что Средний Урал должен войти в топ-3 лучших регионов России по данному направлению.

Глава региона отметил, что сегодня IT – одна из самых быстрорастущих сфер экономики. По его мнению, будущее области зависит от того, "насколько продвинутым будет уровень компетенций наших разработчиков". В данной сфере необходимо "расти и количественно, и качественно", добавил он.

"Я заинтересован в успешном развитии сферы информационных технологий не только как губернатор, но и как отец. Моему сыну Диме скоро предстоит определяться со специальностью, и мы оба с ним считаем, что IT – это очень хороший выбор", – отметил Евгений Куйвашев в своём Instagram.

В посте глава региона также рассказал о сегодняшнем посещении штаб-квартиры "СКБ Контура" (Малопрудная, 5). По словам губернатора, пространство здесь построено для того, чтобы потенциал специалистов раскрылся максимально. При этом для ускоренного развития отрасли этого недостаточно.

В планах к 2024 году создать на существующей площадке новый образовательный центр по подготовке специалистов. Он получит название "акселератор IT-компетенцией" (АКСИТ). Готовить программистов там будут совместно с УрФУ.

Напомним, сегодня штаб-квартире "СКБ Контура" также состоялась церемония подписания соглашения между правительством Свердловской области, Уральским федеральным университетом и IT-компанией.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.04.2021, 20:15 / Общество
ЕМУП "Водоканал" решит проблему с неприятным запахом на Химмаше до конца 2021 года
12.04.2021, 19:13 / Общество
В Свердловской области заработала горячая линия по вакцинопрофилактике
12.04.2021, 18:50 / Общество
Пациентка екатеринбургской ДГБ №15 обнаружила в каше мышиный хвост
12.04.2021, 18:45 / Общество
За выходные в Свердловской области задержали 168 нетрезвых водителей
12.04.2021, 18:21 / Общество
Российские музеи поздравили "Ночь музеев в Екатеринбурге" с 15-летием