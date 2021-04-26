Почему радиация — это не так страшно и можно ли защититься от облучения при объятиях?

Небольшую долю облучения человек получает даже во время объятий. Фото: Алексей Кунилов.

Радиация — явление давно установленное, но так и не совсем понятное для большинства людей. Известный физик и видеоблогер Дмитрий Побединский в рамках недавно прошедшего в Екатеринбурге научного фестиваля «Кстати» развеял популярные мифы о радиации и рассказал, насколько радиоактивен сам человек и почему жить рядом с атомной электростанцией (АЭС) не так уж страшно.

Радиация — самое опасное, что есть в мире. Нас с детства этому учили, то есть где радиация, там и смерть. И это нормальный страх, пусть он сохраняется и дальше: инстинкт самосохранения должен работать. Но на самом деле уран можно взять в руку, на которую надета перчатка, и некоторое время подержать – ничего страшного не произойдёт.

Источники радиации есть даже в продуктах. Самый известный из них – бананы. В каждом банане содержится примерно полграмма калия, и 0,012 процента в нём – радиоактивный изотоп. При этом если у вас нет никаких противопоказаний, то бананов в день можно употреблять хоть сколько – в плане облучения это безопасно.

Человек также радиоактивен. В нас есть всё тот же радиоактивный калий. Во взрослом человеке этого вещества содержится примерно несколько миллиграммов, что даёт около 4,5 тысячи бета-распадов в секунду, но особой опасности это не представляет. В нас содержится и радиоактивный углерод-14 – он даёт 3,5 тысячи бета-распадов. Так что если вы кого-то обнимаете, то также облучаетесь. Защититься от этого нельзя, но это и не опасно для здоровья.

Жить рядом с АЭС опасно. Этот миф – следствие аварий, во время которых происходила утечка радиоактивных изотопов. Обычно это происходит в виде осадков. Но на самом деле фоновая радиация около АЭС и вообще предприятий, связанных с атомной энергетикой и радиоактивными изотопами, точно такая же, как и в других местах.

Защититься можно даже от радиации. Стандартные способы защиты держатся на трёх китах: время, расстояние и вещество. Чем дольше вы облучаетесь и чем ближе источник облучения, тем больше вред. Разные виды излучения обладают разной проникающей способностью. От альфа-излучения можно защититься просто листом бумаги, от бета-излучения – тонким листом алюминия. А вот гамма-излучение обладает максимальной проникающей способностью – от него защищает уже только толстый лист свинца. Также можно снизить эффект полученной дозы радиации, если непосредственно перед облучением принять специальные радиопротекторы. Или довести себя до обезвоживания, так как при этом радиация наносит меньше ущерба. Но такой радикальный способ всё равно вредит организму.