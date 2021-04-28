Екатеринбургское НПО автоматики примет участие в создании многоразовой ракеты-носителя «Корона»

Новые алгоритмы помогут осуществлять безопасные полеты в космос. Фото: Иван Вагнер разместил на странице во "ВКонтакте".

Екатеринбургское НПО автоматики им. академика Семихатова (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») будет участвовать в проекте создания многоразовой ракеты-носителя «Корона». Учёные Уральского научно-образовательного центра создадут алгоритмы управления.

Как рассказал гендиректор НПО автоматики им. Н. А. Семихатова Андрей Мисюра, возглавляемое им предприятие выступит в роли эксперта и разработчика алгоритмов управления и алгоритмов по моделированию. Созданные модели предполагается «отработать» на суперкомпьютере Южно-Уральского государственного университета.

Как напоминает ТАСС, специалисты ЮУрГУ ведут разработку многоразовой ракеты-носителя «Корона». Это подразумевает разработку математических моделей, моделирование на суперкомпьютере двигательной установки, создание демонстратора двигательной установки и её экспериментальное исследование. Общий бюджет проекта составляет 250 млн рублей.

Как ранее сообщала "Облгазета", специалисты екатеринбургского НПО автоматики разработали цифровую систему управления для ракеты-носителя, которая в апреле 2020 года доставила на орбиту пилотируемый космический корабль «Союз МС-16» с использованием искусственного интеллекта.