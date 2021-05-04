в Екатеринбурге пройдёт спецпоказ фильма «Девятаев»

Фото - МТС в Свердловской области

Событие пройдёт с 5 по 8 мая на 23 площадках города.

На первом Российском молодёжном фестивале кино и интернет-контента «Герои большой страны», который пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 мая, устроят специальный показ фильма «Девятаев» режиссёров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова.

Премьерный показ состоится в день открытия фестиваля в ККТ «Космос», вход на него будет по специальным приглашениям – это подарок от режиссёров и продюсеров-создателей фильма. Премьера картины в прокате состоялась 29 апреля. Фильм рассказывает о летчике Михаиле Девятаеве, который летом 1944 года попал в плен и совершил побег из немецкого плена на вражеском бомбардировщике. После проката фильм можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре KION.

Также на фестивале в рамках конкурса покажут «Герой», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Подольские курсанты», «Ржев», «Доктор Лиза», «Рубеж» и многие другие. Всего в шорт-лист фестиваля ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ вошли 40 работ. В конкурсе приняли участие игровые фильмы и сериалы, документальные фильмы, ТВ-программы и интернет-проекты. По итогам работы жюри вручат 17 «золотых звёзд», которых изготовит «Каслинский завод архитектурно-художественного литья».

Сайт фестиваля: https://heroesfestival.ru

Программа фестиваля: https://heroesfestival.ru/program