Нового директора Института органического синтеза УрО РАН выберут 17 мая

Валерий Чарушин возглавлял Институт органического синтеза УрО РАН 17 лет Фото: Павел Ворожцов

В следующий понедельник, 17 мая, научные сотрудники Института органического синтеза имени И. Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук выберут нового директора. На эту должность претендуют трое учёных.

О том, что Валерий Чарушин, который возглавлял Институт органического синтеза УрО РАН с 2004 года, уходит со своего поста, Валерий Николаевич сам сообщил во время беседы с журналистом «Облгазеты» накануне своего 70-летия. Его контракт закончился 10 мая этого года.

Сейчас исполняющим обязанности директора Института органического синтеза УрО РАН назначен 39-летний доктор химических наук ведущий научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений института Егор Вербицкий. Кроме него, среди кандидатур на должность директора института одобрены 34-летний доктор химических наук старший научный сотрудник лаборатории асимметрического синтеза Дмитрий Груздев и 55-летняя доктор химических наук ведущий научный сотрудник лаборатории фторорганических соединений Янина Бургарт.

– Каждая из трёх этих кандидатур достойна занять должность директора института, очень рад, что у нас есть кому передать эстафетную палочку, – говорит Валерий Чарушин. – Результаты выборов должны стать известны в день голосования, но потом их будет утверждать Министерство науки и высшего образования России.