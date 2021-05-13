Свердловских школьников хотят отвлечь от негатива созданием видео в ТикТок

Видеоролики в ТикТок самые разные, некоторые из них могут собирать миллионы просмотров по всему миру Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области школьников начали обучать ведению блогов в ТикТок, чтобы бороться с негативным контентом в социальных сетях и отвлекать их от неправомерных действий. Для этого в регионе собираются развивать ТикТок-хаусы, где подростки будут снимать положительные видео. Но может ли такой подход действительно уберечь детей от негатива – или он только ещё больше затянет их в мировую сеть?

Не запрещать, а поддерживать

Проблему негативного влияния социальных сетей на школьников подняла председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на одном из заседаний. По её мнению, эти интернет-ресурсы вызывают «спровоцированное участие в митингах и суициды» у детей. Тогда Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков предложил отвлечь детей от таких тем с помощью положительного контента.

– Есть целые группы детей, которые готовят альтернативную информацию, и в режиме её подготовки как раз и происходит формирование отношения к негативным позициям, которые идут из сети Интернет, – считает детский омбудсмен. – Мы бы и дальше развивали эту тему.

Негатив, по словам Игоря Морокова, всегда будет не только в ТикТок, но в Интернете в целом. Однако сейчас именно эта соцсеть очень популярна среди подростков, поэтому акцент в нашем регионе делают на ней.

– Сегодня мы расцениваем ТикТок как некую площадку, где взрослые будут разговаривать с детьми на их языке, – комментирует «Облгазете» Игорь Мороков. – Мы должны искать интерес у ребят, поддерживать его, помогать развиваться. Запретительные меры в Интернете, наверное, тоже нужны, но у детей есть право быть услышанными и понятыми. С этой точки зрения я буду их поддерживать, помогать выходить на специалистов и организовывать взаимодействие.

Акцент на позитив

Учить юных тиктокеров создавать положительные ролики в Свердловской области уже начали. Так, в детско-юношеском центре «Спутник» в Екатеринбурге один-два раза в месяц для подростков проводят бесплатные мастер-классы по ведению блога в ТикТок.

– Занятия проходят в формате лекций, мы объясняем вопросы монетизации контента в социальных сетях, учим выстраивать освещение, работать в дополнительных программах, – поясняет «Облгазете» заместитель директора детско-юношеского центра «Спутник» Денис Валейтёнок. – Мы разъясняем, как реализовать себя на таких площадках, и делаем акцент на позитивный контент. Мы направляем детей, а они уже сами создают видеоролики в свободное время.

Ещё один ТикТок-дом в столице Среднего Урала недавно открыла екатеринбургская телеведущая Ксения Телешова. В её проекте дети учатся вести блог, осваивают актёрское мастерство, риторику, монтаж и познают основы кибербезопасности. Но всё это уже за деньги.

– ТикТок сейчас – самая модная развивающаяся социальная сеть, и наши дети всё равно в ней будут, – утверждает Ксения Телешова. – Можно сколько угодно запрещать им это, а можно их направить и показать, что хорошо, а что плохо. ТикТок нужно рассматривать как инструмент для образования и развития детей.

Соцсеть – в руки

Но идею создания ТикТок-площадок для школьников поддерживают не все. Ведущий эксперт по ТикТок в России блогер Иван Коротеев считает, что детские ТикТок-хаусы просто не будут влиять на эту платформу: она автоматически скрывает контент, где есть дети младше 14 лет. В понимании многих это соцсеть для подростков, но, по словам нашего собеседника, это уже давно не так: большая часть российской аудитории этой видеоплатформы – люди от 25 до 34 лет, тогда как школьники занимают там всего 12 процентов. Иван Коротеев уверен, что скоро в ТикТоке будут преобладать экспертные блоги авторов 30–35 лет. При этом детей, к сожалению, чаще всего привлекает именно негативная повестка, которая сейчас часто появляется в ТикТоке.

– Политические ролики в ТикТоке особенно популярны, – говорит Иван Коротеев. – Видео про митинги в январе набирали миллиарды просмотров, и иногда в них действительно призывали школьников идти на эти мероприятия. Перебить это положительным контентом реально, но проблема в том, что не все понимают, как работает эта платформа. Главное, чтобы развитием такого направления занимались люди, разбирающиеся в этой сфере, иначе успеха не достичь.

Однако доцент факультета журналистики УрФУ, блогер Валерий Амиров считает, что работа с детьми в Интернете не должна ограничиваться только одной социальной сетью.

– Поскольку соцсети уже стали частью нашей жизни, то, конечно, с детьми в этом направлении нужно работать, – отмечает Валерий Амиров. – Но будет ли польза, если мы задействуем только ТикТок? Я в этом не уверен. Соцсети совершенствуются и меняются мгновенно, сейчас на пике моды – ТикТок, но совсем недавно был Телеграм. Что будет завтра? Когда мы начинаем что-то создавать, это занимает месяцы или годы. Но к тому времени это будет уже бесполезно. Правильнее было бы учить детей находиться в любых соцсетях, соблюдать культуру общения в Интернете, вести блоги и верифицировать информацию.

Путь к зависимости?

Объяснять детям, что такое социальные сети, и обучать их правилам поведения там, конечно, стоит: игнорировать Интернет сегодня нельзя. Но не затянут ли те же лекции по ведению блогов, из чего сейчас, к слову, делают целый бизнес, школьников в виртуальный мир ещё больше?

– Любая социальная сеть по большому счёту не настроена развивать интеллект человека, – говорит председатель Ассоциации психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин. – Соцсети – специально созданные проекты, задача которых – вызвать примитивные переживания, например смех. Вместо того чтобы человеку самому себя веселить, проще, чтобы его веселили другие. Контент становится для него источником эмоциональных переживаний, формируется нечто вроде зависимости. Дети и подростки в современном мире легко могут стать игрушками в системе, которая предложит эффективный захват их эмоций, ценностей и затем будет управлять их поведением.

Интерес к негативу сегодня высок не только у школьников, но именно их психика наиболее уязвима для информационного воздействия. Конечно, лучший способ уберечь ребёнка от негатива – дать альтернативу. Но прививать интерес к хорошему и положительному нужно не с подросткового возраста, а с самого детства, и в первую очередь – через реальную жизнь. Например, читать добрые детские журналы и книги, организовывать кружки по интересам офлайн, участвовать в КВН… А главное – просто разговаривать с ребёнком. Другое дело, что многим не нравится то, что делают и говорят дети, если их позиция не совпадает с мнением взрослых. В то время как наличие собственного мнения у ребёнка – не грех, а мнение родителей – не единственное и не всегда правильное. Важно только не допустить, чтобы позиция и взгляды ребёнка действительно стали негативными. Но тут один ТикТок точно не поможет.

СПРАВКА «ОГ» ТикТок – мобильный сервис для создания и просмотра коротких видео на разную тематику, разработанный китайской компанией «ByteDance» в 2018 году. В 2020 году это приложение стало одним из самых скачиваемых в мире.

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