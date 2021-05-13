Роскосмос рассекретил документы, с которых началась история ракетостроения

Отсчёт эры советского и российского ракетостроения ведётся с 13 мая 1946 года. Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» рассекретила несколько документов, с которых начался отсчёт советского, а затем и российского ракетостроения и освоения космоса. Это событие приурочено к 75-летней годовщине подписания постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения».

После окончания Второй мировой войны между странами-союзниками по борьбе с фашистской Германией началась гонка вооружений. Военные понимали: если случится новая война, она будет вестись с применением ракет, реактивных самолётов и сверхмощных боеприпасов. К весне 1945 года изнурённый многолетней войной СССР отставал в развитии таких вооружений не только от побежденной Германии, но и от своих союзников – США и Великобритании.

Ещё до завершения боевых действий в Европе советское руководство знало о перспективных разработках дальних ракет «Фау-2» в Германии. После войны в немецкие научные и производственные ракетные центры, в том числе Пенемюнде и Нордхаузен, направили советских учёных и инженеров для изучения опыта фашистов в ракетостроении. Среди командированных в Германию были будущие академики Сергей Королёв, Борис Черток, Николай Пилюгин, Василий Мишин и другие специалисты. Именно они стояли у истоков создания ракетно-комической промышленности СССР.

В распоряжении союзников оказалось около сотни готовых «Фау-2» и штат немецких учёных-ракетчиков для их обслуживания и разработки новых образцов. Вскоре стало очевидно, что вкупе с атомной бомбой Вашингтон стал обладателем сверхмощного оружия. В итоге 29 апреля 1946 года секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин провёл совещание по вопросам ракетостроения и ракетного оружия.

Его итогом стало постановление «Вопросы реактивного вооружения». На основании этого документа был создан Специальный комитет по реактивной технике, на который возлагались задачи по организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и практических работ в области реактивных систем. В создании управляемых ракет предписывалось участвовать 63 заводам.

Среди рассекреченных документов есть записка наркома авиапромышленности СССР о результатах обследования немецкого института ракетного вооружения в Пенемюнде от 8 июня 1945 года. На основании этой записки работы по освоению «Фау-2» были поручены наркому боеприпасов. В итоге разработчики лишились возможности использовать авиационные технологии и привлекать предприятия и специалистов авиационной промышленности к развитию ракетной техники в СССР.

Фото: Роскосмос

Роскосмос также опубликовал докладную записку на имя Иосифа Сталина от 17 апреля 1946 года. В ней изложено состояние работ по ракетной тематике в СССР, в том числе и по освоению трофейной техники непосредственно в Германии с привлечением немецких специалистов.

Фото: Роскосмос

Кроме того, опубликована записка от 24 июня 1946 года о состоянии работ по восстановлению образцов и технической документации реактивного вооружения в Германии. Проделанные работы позволили сделать вывод о возможности освоения производства в СССР "Фау"-2 и создания на её основе более мощного ракетного вооружения.

Фото: Роскосмос

С другими рассекреченными документами вы можете ознакомиться на сайте Роскосмоса.