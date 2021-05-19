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Общество / Наука и технологии
19 мая 2021, 12:11

Стартовал приём заявок на соискание премии губернатора Свердловской области в IT-сфере

Конкурс IT-проектов

Каждому победителю будет присуждена премия в размере 300 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов.

По поручению главы Среднего Урала Евгения Куйвашева открыт приём работ на соискание ежегодной премии губернатора в IT-сфере. Заявки от учёных, руководителей и специалистов, работающих в свердловских организациях, ждут до 1 сентября.

Одним их основных критериев отбора станет результативность научных исследований, способствующих развитию экономики и социальной сферы в регионе. Работы также оценят по степени новизны и значимости в развитии сферы IT.

Как и в прошлый год победителей выберут в трёх номинациях:

  • "За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий";
  • "За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области";
  • "За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области".

Каждому победителю будет присуждена премия в размере 300 тысяч рублей. Подробнее об условиях конкурса смотрите тут. Телефон для справок: (343) 312-00-50 доб. 43, е-mail: m.polyakova@egov66.ru.

Конкурс IT-проектов на премию губернатора проводится в Свердловской области с 2009 года.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев отмечал, что на сегодняшний день IT – одна из самых быстрорастущих сфер экономики. Будущее области, по его мнению, зависит от того, "насколько продвинутым будет уровень компетенций наших разработчиков". Губернатор также сообщал, что его сын планирует пойти в IT-сферу.

Областная газета Свердловской области

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