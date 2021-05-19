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Общество / Наука и технологии
19 мая 2021, 20:52

В Госдуму внесён законопроект о едином измерении интернет-аудитории

Мужчина проверяет информацию за компьютером

Интернет-аудиторию будет измерять организация, выбранная Роскомнадзором, по аналогии с действующим механизмом измерения аудитории телеканалов. Фото: Алексей Кунилов

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин разработал и внёс в нижнюю палату законопроект о едином измерении аудитории в Интернете. Предполагается, что это позволит корректно сравнить показатели разных площадок в Сети.

Интернет-аудиторию будет измерять организация, выбранная Роскомнадзором по аналогии с действующим механизмом измерения аудитории телеканалов. Этой организации запретят торговать полученными данными. Информация будет использоваться только для исследования объёма аудитории в Сети. Реестр сайтов, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, посещаемость которых будут изучать, сформирует Роскомнадзор.

"Развитие цифровой экономики осложняется, в числе прочего, проблемой достоверности и прозрачности данных. В настоящее время существует множество платформ с разными системами измерения, однако метрики и статистики различных площадок несопоставимы друг с другом и отличаются у разных поставщиков информации. В результате невозможно сравнение показателей об аудитории в сети "Интернет" и их корректное сопоставление и анализ данной аудитории с аудиторией телевидения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Аудиторию будут исследовать с помощью программного обеспечения уполномоченной организации или запрашивать данные у владельца информресурса. В случае принятия закона соответствующую организацию выберут до 1 августа 2021 года.

Областная газета Свердловской области

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