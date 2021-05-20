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Общество / Наука и технологии
20 мая 2021, 18:27

Государство продолжит финансирование Уральского научно-образовательного центра

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Сейчас у НОЦ есть 58 партнёров, в следующем году планируют подключить ещё 8. Фото: Галина Соловьёва

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы" будет получать поддержку от государство и дальше. Такое решение приняли по итогам оценки работы за прошлый год.

Он был создан по инициативе губернаторов Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Решение о продлении господдержки принимали в Правительстве РФ.

На поддержку российских НОЦ в 2021 году направили 1,28 млрд рублей. Всего в России насчитывается 10 научно-образовательных центров. Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что общий объём показателей центры выполнили.

В состав Уральского НОЦ входит 9 университетов, 10 научных организаций и 39 индустриальных партнёров. В этом году планируют присоединить ещё 8 партнёров.

"Свердловская область, как инициатор создания НОЦ на Урале, уделяет серьёзное внимание его продвижению. УМНОЦ должен стать катализатором инновационного и технологического роста, обеспечить развитие и усиление конкурентных преимуществ уральских регионов. А это, в свою очередь, – для нас новые возможности, новые рабочие места, новое качество жизни и благополучие людей", – передаёт позицию губернатора Евгения Куйвашева департамент информполитики региона.

Напомним, инициативу создания Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" поддержал Президент России Владимир Путин в ходе визита в УрФУ в июле 2019 года. В конце 2020 года центр победил в конкурсе, организованном Минобрнауки РФ, за что получил федеральный статус и гранты правительства. 

Областная газета Свердловской области

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