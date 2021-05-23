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Общество / Наука и технологии
23 мая 2021, 15:43

Кабмин РФ выделил на поддержку развития искусственного интеллекта более 5 миллиардов

Михаил Мишустин

Соответствующий документ подписал Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий бизнесу для реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики. На эти цели выделено 5,26 млрд рублей до 2024 года.

Эти средства будут распределяться по итогам конкурса. Государственные средства можно будет потратить на закупку оборудования и программного обеспечения (ПО), аренду офиса, оплату услуг программистов и обслуживание рабочих мест. Размер одного гранта не будет превышать 100 млн рублей, сообщается на сайте Правительства.

Помимо этого кабмин планирует утвердить правила поддержки мероприятий, в рамках которых студенты и школьники будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. Лучшим проектам окажут не только финансовую поддержку, но и экспертную и менторскую, благодаря которой разработчики смогут вывести свой продукт на рынок. Также будет предусмотрено финансирование услуг по дополнительному образованию в сфере ИИ.

На поддержку студентов и школьников до 2024 года выделят ещё 1,23 млрд рублей.

Напомним, в декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ в кратчайшие сроки внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. Также глава государства предложил включить курсы по изучению искусственного интеллекта в программы профессионального образования, в том числе для будущих чиновников.

Областная газета Свердловской области

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