В Свердловской области нашли кладбище бурых медведей плейстоценовой эпохи

Найденные кости принадлежат медведям, которые зимовали там в течение нескольких тысяч лет. Фото: Александр Исаков.

В пещере Свердловской области найдены кости древних бурых медведей. Животные жили в ней минимум 11,7 тысяч лет назад.

В мае завершилась экспедиция в Северную пещеру на реке Вижай, которая находится в Свердловской области. Находку передали сотрудникам Института экологии растений и животных УрО РАН (ИЭРиЖ УрО РАН).

Учёные установили, что найденные останки принадлежат древним бурым медведям, которые зимовали в этой пещере в период плейстоценовой эпохи (началась 2,5 миллиарда лет назад и закончилась 11,7 тысячи лет назад). Там найдены кости взрослых самок, самцов и детёнышей разных возрастов. Об этом рассказал на пресс-конференции старший научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН Павел Косинцев.

"В целом в Азии, в Северной Азии, кладбища бурых медведей плейстоценового возраста практически неизвестны. Мы сделали радиоуглеродный анализ костей и выяснили, что их накопление происходило в течение нескольких тысяч лет", - сказал Павел Косинцев.

Пещера Северная, в которой найдены останки, уникальна для Урала. Она является самой протяжённой в Свердловской области и на восточном склоне Урала. Её общая длина составляет 3 830 м. Учёные продолжат изучать строение и содержимое пещеры, в том числе и найденные останки. В планах у палеонтологов провести изотопный анализ и выяснить особенности питания этих бурых медведей.

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