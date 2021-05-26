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26 мая 2021, 16:25

Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter локализовать базы данных российских пользователей

Facebook

Это требование должно быть выполнено до 1 июля. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что иностранные соцсети обязаны локализовать базы данных российских пользователей и доложить о результатах надзорному ведомству. Требование должно быть выполнено до 1 июля.

На сегодняшний день базы данных с российскими пользователями в соответствие с законом локализовали более 600 зарубежных компаний.

"До 1 июля 2021 года социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей в РФ", - передаёт слова Милоша Вагнера РИА Новости.

Если требования не будут выполнены в срок, компании могут быть оштрафованы на сумму до 18 млн рублей.

Согласно закону о персональных данных, вступившем в силу в сентябре 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории страны. Сайты компаний, которые не выполнили требования законодательства, по решению суда вносят в специальный реестр Роскомнадзора, и в отношении нарушителей могут быть приняты ограничительные меры вплоть до полной блокировки ресурсов.

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Областная газета Свердловской области

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