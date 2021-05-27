В России создадут систему мониторинга для защиты персональных данных в Интернете

Ответственность за использование ранее утекших в Сеть персональных данных в России недостаточно проработана. Фото: Павел Ворожцов

В России появится система мониторинга нарушений с сфере защиты персональных данных пользователей в Интернете. Её создание уже началось.

По словам главы Роскомнадзора (РКН) Андрея Липова, необходимость в создании такой системы возникла в связи с тем, что на сегодняшний день законодательство в сфере ответственности за использование персональных данных, которые ранее уже утекли, недостаточно развито.

«У нас получается так, что какие-то штрафы несерьезные кто-то понёс за утечку, а потом эти данные начали использовать. Вот здесь, мне кажется, нужно работать со спросом. Наказание за использование незаконным образом полученных персональных данных - в этом направлении нужно подумать и туда идти», - приводит его слова ТАСС.

Андрей Липов также рассказал, что используемые на сетях операторов связи технические средства противодействия угрозам в рамках закона об устойчивой работе Рунета, функционируют без сбоев. По словам главы РКН, создана и действует специальная лаборатория по изучению этого оборудования. «Не могу называть всех поставщиков, но там в лаборатории находились в один момент до семи потенциальных поставщиков, чье оборудование проверялось», - добавил он.

Напомним, согласно закону о персональных данных, вступившем в силу в сентябре 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории страны. Сайты компаний, которые не выполнили требования законодательства, по решению суда вносят в специальный реестр Роскомнадзора, и в отношении нарушителей могут быть приняты ограничительные меры вплоть до полной блокировки ресурсов.

26 мая заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что иностранные соцсети обязаны локализовать базы данных российских пользователей и доложить о результатах надзорному ведомству. Требование должно быть выполнено до 1 июля. Как писала «Областная газета», если требования не будут выполнены в срок, компании могут быть оштрафованы на сумму до 18 млн рублей.