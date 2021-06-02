Почему антистресс-игрушки набирают популярность и у детей, и у взрослых?

Увлечение антистресс-игрушками «Поп ит» и «Симпл димпл» началось с роликов в ТикТок. Фото: Алексей Кунилов.

Этой весной яркие пупырчатые антистресс-игрушки для детей стали настоящим хитом. По данным ТАСС, за последние две недели россияне купили более 1 миллиона новомодных «Поп ит» и «Симпл димпл» в одном из крупнейших международных интернет-магазинов. Кто задаёт моду на подобные новые игрушки и как они влияют на человека – разбирался журналист «Облгазеты».

Игрушка из ТикТока

Мода на разные игрушки-антистресс меняется постоянно – человеку всегда хочется чего-то нового, и грамотные производители пользуются этим. Так, в 2017 году хитом у российского населения были спиннеры – небольшие вращающиеся игрушки, собранные из подшипника и трёх лопастей. Позднее все увлеклись слаймами – подобием лизунов, но более тягучим и долговременным. Популярность с ними поделили сквиши – поролоновые игрушки любой формы, которые приятно сплющивать в руке. А год назад появился снаперс – силиконовый эспандер, внутри которого расположены две присоски, издающие «лопающийся» звук при разжатии игрушки.

Теперь же на пике популярности оказались «Поп ит» (Pop it) и «Симпл димпл» (Simple Dimple) – силиконовые игрушки, состоящие из множества пузырьков. Человек сдавливает выпуклую часть пузырька и слышит «лопающийся» звук. Перевернув игрушку на другую сторону, можно повторить процесс. «Поп ит» и «Симпл димпл» бывают любых форм и расцветок, но чаще всего она ярко-радужная. Отличие игрушек заключается в размере пупырышек – у «Поп ит» они маленькие и стоят в ряд, а у «Симпл димпл» – разных размеров и расположены в хаотичном порядке.

Несмотря на то, что игрушки изобрели ещё в 2019 году, российские школьники узнали о них совсем недавно из социальной сети ТикТок. Видео про силиконовые «пупырки» стали вирусными всего за несколько дней. Производители сразу же заметили тренд, поэтому яркие игрушки мгновенно появились в отечественных магазинах, на интернет-сайтах и даже в обычных киосках в переходах. Средняя стоимость такой игрушки – 250 рублей, но может достигать и 2 000 рублей.

Не только для детей

У большинства взрослых от новомодных названий антистресс-игрушек только кружится голова. Но при этом есть те, кто не против присоединиться к развлечению детей. В Интернете появилось много видео, где родители с удовольствием лопают силиконовые шарики.

По словам председателя Ассоциации психотерапевтов Свердловской области Георгия Амусина, современная жизнь наполнена повседневным стрессом, поэтому желание расслабиться и отвлечься вполне нормально и закономерно для человека. Примеры антистрессов известны давно: это и чётки верующих людей, и семечки, и пузырчатая упаковка. В конце концов, каждый взрослый в глубине душе всегда остаётся немного ребёнком. Но если желание расслабиться понятно для взрослого, то откуда оно может появиться у ребёнка?

– У детей тоже есть много стрессовых факторов, – отмечает Георгий Амусин. – Особенно сильно на них влияет информационная перегруженность. Антистресс-игрушки в этом случае действительно помогают. Психику успокаивает монотонная повторяющаяся деятельность и тренировка мелкой моторики. Полезно, что ребёнок одновременно наблюдает за процессом, за счёт чего формируется восприятие через несколько каналов.

Дети собирают коллекции из разных игрушек-антистрессов, приносят на учёбу, обмениваются ими друг с другом. Но, как утверждает педагог-психолог екатеринбургской школы №1Екатерина Ильина, повального увлечения «Поп ит» и «Симпл димпл» у школьников всё же нет.

– Всё, что является тактильным предметом, относится к разделу телесной терапии, – говорит Екатерина Ильина. – Любые шероховатые поверхности, колючие коврики являются для ребёнка антистрессом. От таких игрушек больше пользы, в отличие от спиннеров, которые портят зрение. Если долго наблюдать за любой крутящейся и движущейся вещью, то зрачок перегружается.

Оба психолога уверены, что антистресс-игрушки скорее положительно влияют на ребёнка и могут стать проблемой только в том случае, если игра сильно затянет, вызовет зависимость и будет препятствовать другим занятиям и учёбе. Однако сами родители уверены, что такие последствия маловероятны.

– Мой ребёнок, конечно, интересуется новыми игрушками, особенно когда видит их у друзей, но никакой зависимости нет, – говорит мама третьеклассницы из Серова Екатерина Кряжевских. – «Поп ит» – обычная игрушка, которая сейчас находится на пике моды. Раньше все играли спиннерами, теперь дети о них забыли. То же будет и с этими «пупырками», когда появится новое развлечение.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».