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Общество / Наука и технологии
25 июня 2021, 15:38

В 2022 году в России запустят единую платформу для статистических данных

Статистика

Новый ресурс должен объединить разрозненные статистические системы. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в России Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. Она начнёт функционировать с 2022 года.

Новый ресурс должен объединить разрозненные статистические системы, в частности, речь идёт о реестре форм статистического наблюдения и показателей, едином хранилище статистических данных. Разрабатываемая платформа позволит участникам статистического учёта - госорганам, респондентам и пользователям - работать в единой цифровой среде.

Для таких крупных проектов как Всероссийская перепись населения будут созданы отдельные программные компоненты в рамках этой системы. Такое решение позволит оперативно осуществлять сбор и обработку социально значимой информации. Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года.

"Основные принципы работы платформы – актуальность, доступность и достоверность информации, прозрачность процессов сбора и обработки, использование единой методологии", – сообщается на сайте кабмина РФ.

Цифровая платформа должна быть введена в эксплуатацию до 1 января 2022 года. Её оператором назначен Росстат.

Областная газета Свердловской области

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