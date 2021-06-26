Евгений Куйвашев поздравил изобретателей и рационализаторов с профессиональным праздником

Глава Свердловской области поблагодарил новаторов за вклад в развитие региона. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 26 июня, в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился ко всем причастным жителям региона с поздравительным словом.

В своём обращении он отметил важность внедрения новых технологий и решений для развития экономики и повышения производительности труда. По его словам, на Среднем Урале уделяется большое внимание поддержке и развитию инновационной активности, созданию условий для работы молодых учёных и изобретателей, реализации научно-исследовательских проектов, внедрению новых технологий в жизнь.

Он напомнил, что на территории региона уже несколько лет работает программа «Уральская инженерная школа». В рамках неё идёт комплексная подготовка высококвалифицированных кадров. Она позволяет формировать интерес к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству с малых лет, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Губернатор также напомнил, что собственные образовательные центры успешно работают на базе многих ведущих предприятий региона. Кроме того, создана развитая инфраструктура поддержки инновационной и внедренческой деятельности. Так, например, на базе УрФУ работает Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня.

«Уважаемые изобретатели и рационализаторы! Благодарю вас за творческий поиск и весомый вклад в развитие инновационной экономики Свердловской области, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной реализации ваших идей и открытий, творческого вдохновения и всего самого доброго!» - сказал Евгений Куйвашев.

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