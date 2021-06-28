Производители товаров для инвалидов в РФ смогут получить до 50 миллионов рублей

В тестировании продукции должны принять не менее 500 человек с ограниченными возможностями. Фото: Алексей Кунилов

Производители товаров для инвалидов смогут получать субсидии на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции. Правила предоставления такой поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Из документа следует, что на субсидии могут рассчитывать производители технических средств реабилитации, программного обеспечения для реабилитации и абилитации инвалидов, медицинских тренажёров и оборудования для доступной среды, отметили в пресс-службе Правительства РФ.

Михаил Мишустин отметил, что в России насчитывается более полутора миллионов инвалидов, которые нуждаются в протезах, слуховых аппаратах, колясках и другом оборудовании. При этом в стране подобных изделий производится недостаточно, а спрос остаётся, отметил глава кабмина в ходе состоявшегося 28 июня совещания с вице-премьерами. Ожидается, что государственная поддержка позволит бизнесу расширить производство и сделать современные технические средства реабилитации более доступными.

Предполагается, что субсидироваться будут проекты, рассчитанные максимум на три года. Обязательное условие – в тестировании продукции должны принимать участие сами граждане с инвалидностью (не менее 500 человек). На каждый проект разработчики могут получить до 50 млн рублей. Эти средства можно будет направить в том числе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, аренду оборудования, оплату труда сотрудников, а также услуг инвалидов, участвующих в испытаниях товаров.

В текущем году на субсидии производителям товаров для инвалидов планируется выделить более 68 млн рублей. Чтобы получить субсидию, разработчики должны пройти конкурсный отбор комиссии, в которую решено включить представителей Минпромторга, Минтруда, Минфина, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования и экспертов из отрасли.

Напомним, что в мае Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, согласно которому пенсии по инвалидности начнут назначать без заявлений. Кроме того, ПФР будет информировать россиян о размере будущей пенсии по старости.