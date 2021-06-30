Бывший замглавы Минцифры Алексей Волин будет отвечать за космическую связь

Должность замглавы Минцифры Алексей Волин занимал в 2012-2020 годах. Фото: Минфифры РФ

Бывший замглавы Минцифры РФ Алексей Волин назначен гендиректором ФГУП "Космическая связь". Под его руководством предприятие продолжит разработку технологий для развития цифрового телевидения и аудиовизуальных сервисов.

Кроме того, новому руководителю предстоит заняться усилением и модернизацией спутниковой группировки, обеспечением связью удаленных районов Крайнего Севера, а также сделать всё для удержания позиций на рынке. Преполагается, что Алексей Волин также будет участвовать в работе международной организации космической связи "Интерспутник".

На новый пост он назначен приказом министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, что должность замглавы Минцифры Алексей Волин занимал в 2012-2020 годах. Он отвечал за развитие медиаотрасли и Интернета, а в прошлом году был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения коронавируса. В феврале 2021 года Волин был награждён почётной грамотой Президента РФ за большой вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровое телевещание. На посту замглавы министерства в октябре прошлого года его сменила Бэлла Черкесова.