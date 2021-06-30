Центр приёма сообщений во время прямой линии с Владимиром Путиным атаковали хакеры

Во время общения главы государства с россиянами часто возникали неполадки связи. Фото: пресс-служба Кремля.

Журналистка Екатерина Березовская сообщила Президенту России Владимиру Путину, что на цифровые системы Центра приёма и обработки сообщений во время прямой линии осуществляются DDoS-атаки хакеров. Во время общения главы государства с россиянами часто возникали неполадки связи.

"Недаром у нас плохая связь - дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки мощных DDoS-атак. Все нас смотрят", - обратилась Екатерина Березовская к президенту.

Владимир Путин два раза спросил, не шутка ли это, после чего сказал: "Оказывается, кроме русских, есть и Кузбасские хакеры".

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