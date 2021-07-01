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Общество / Наука и технологии
1 июля 2021, 20:28

Владимир Путин обязал крупные IT-компании открывать филиалы в России

Facebook

Норма распространяется на организации, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки. Фото: Павел Ворожцов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать в России свои представительства или филиалы. Норма распространяется на организации, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, указано, что в случае не выполнения данного закона, государство может принять в отношении компании санкции, включающие частичную или полную блокировку ресурса на территории страны.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России своё представительство:

  • Facebook;
  • Twitter;
  • TikTok;
  • Instagram;
  • Google;
  • Bing.com;
  • YouTube;
  • Twitch.tv;
  • Telegram;
  • WhatsApp;
  • Viber;
  • Gmail;
  • Amazon;
  • Digital Ocean;
  • Ikea.com;
  • Aliexpress.com;
  • Wikipedia.org
  • GoDaddy.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Инициативу поддержал кабмин РФ, Центробанк России и ФАС.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России в целях защиты россиян от противоправного контента в соцсетях. На начало марта 2021 года неудалёнными оставались 3 168 материалов с запрещённой информацией (в том числе  2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

В последующие месяцы Роскомнадзор обнаружил случаи нарушения российского законодательства в работе других IT-гигантов, таких как Google и Facebook, и обязал их выплатить миллионные штрафы.

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Областная газета Свердловской области

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