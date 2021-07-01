Владимир Путин обязал крупные IT-компании открывать филиалы в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать в России свои представительства или филиалы. Норма распространяется на организации, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки.
В документе, опубликованном на портале правовой информации, указано, что в случае не выполнения данного закона, государство может принять в отношении компании санкции, включающие частичную или полную блокировку ресурса на территории страны.
Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России своё представительство:
- Facebook;
- Twitter;
- TikTok;
- Instagram;
- Google;
- Bing.com;
- YouTube;
- Twitch.tv;
- Telegram;
- WhatsApp;
- Viber;
- Gmail;
- Amazon;
- Digital Ocean;
- Ikea.com;
- Aliexpress.com;
- Wikipedia.org
- GoDaddy.
Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Инициативу поддержал кабмин РФ, Центробанк России и ФАС.
Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России в целях защиты россиян от противоправного контента в соцсетях. На начало марта 2021 года неудалёнными оставались 3 168 материалов с запрещённой информацией (в том числе 2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).
В последующие месяцы Роскомнадзор обнаружил случаи нарушения российского законодательства в работе других IT-гигантов, таких как Google и Facebook, и обязал их выплатить миллионные штрафы.
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