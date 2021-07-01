Владимир Путин обязал крупные IT-компании открывать филиалы в России

Норма распространяется на организации, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки. Фото: Павел Ворожцов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать в России свои представительства или филиалы. Норма распространяется на организации, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, указано, что в случае не выполнения данного закона, государство может принять в отношении компании санкции, включающие частичную или полную блокировку ресурса на территории страны.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России своё представительство:

Facebook;

Twitter;

TikTok;

Instagram;

Google;

Bing.com;

YouTube;

Twitch.tv;

Telegram;

WhatsApp;

Viber;

Gmail;

Amazon;

Digital Ocean;

Ikea.com;

Aliexpress.com;

Wikipedia.org

GoDaddy.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Инициативу поддержал кабмин РФ, Центробанк России и ФАС.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России в целях защиты россиян от противоправного контента в соцсетях. На начало марта 2021 года неудалёнными оставались 3 168 материалов с запрещённой информацией (в том числе 2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

В последующие месяцы Роскомнадзор обнаружил случаи нарушения российского законодательства в работе других IT-гигантов, таких как Google и Facebook, и обязал их выплатить миллионные штрафы.

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