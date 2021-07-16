В Екатеринбурге восстановят легендарные граффити Старика Букашкина

Фото предоставлено партнёром

МТС приглашает екатеринбуржцев принять участие в восстановлении легендарных уличных рисунков Старика Букашкина.

19 июля в течение всего дня во дворе дома №5 по проспекту Ленина екатеринбургские художники и волонтёры будут реставрировать гаражные граффити, созданные 20 лет назад обществом «Картинник» и ставшие одной из городских легенд. К участию в этой работе приглашаются все желающие.

Фото: Фото предоставлено партнёром

Комплекс гаражей и трансформаторных будок по адресу пр. Ленина, 5, т.н. «Тропа Б.У. Кашкина», стал объектом экскурсионного маршрута, посвященного 35-летию Свердловского рок-клуба. В 2021 году в рамках проекта «Городские легенды» МТС, при поддержке горожан и знатоков уральского рока, создала аудиогид для самостоятельных путешествий, рекомендовав Тропу в качестве одной из достопримечательностей Екатеринбурга.

Фото: Фото предоставлено партнёром

«Во время экскурсий по маршруту «Свердловский рок на карте Екатеринбурга» мы приходим на Тропу, чтобы поговорить об участии общества «Картинник» в фестивалях Свердловского рок-клуба. Часто экскурсанты меня спрашивали, почему рисунки в таком запущенном состоянии – выцветшие, осыпавшиеся, смытые дождями? Так возникла идея провести субботник, который растянулся на несколько дней из-за погодных условий. Теперь екатеринбуржцы и гости города смогут увидеть Тропу во всей красе. Старик Букашкин – одна из легенд Свердловска-Екатеринбурга, и хотелось бы ее сохранить», – прокомментировала Светлана Толмачева, журналист, гид сообщества независимых экскурсоводов ЕКБгуляем.

Работы по реставрации гаражных граффити начались 7 июля в лучших традициях акционизма Старика Букашкина – стены и двери гаражей расписывались коллективно и с удовольствием. Материальную часть реставрации взяли на себя МТС, Леруа Мерлен и Тиккурила. На первом этапе художники и волонтёры под руководством сотрудников Музея Б.У. Кашкина шкурили стены, обрабатывали коррозию на воротах гаражей и грунтовали стены. 12 июня началось обновление сохранившихся работ и восстановление некоторых утраченных артов. Участие в этом процессе в числе прочих приняли одна участниц общества «Картинник» – Екатерина Шолохова и известный екатеринбургский художник Сергей Лаушкин, чьи сюжеты так же есть среди рисунков на гаражах. В этот день над реставрацией работали и студенты кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального Университета. Кроме того, была установлена табличка с информацией о Тропе Б.У. Кашина.

19 июля с 10 до 18 часов запланирован завершающий этап восстановления рисунков, если не помешает погода. Любой желающий может присоединиться к активистам на Тропе во дворах на пр. Ленина, 5.

Фото: Фото предоставлено партнёром

Справка от Музея Б.У. Кашкина: комплекс гаражей и трансформаторных будок по адресу пр Ленина, 5 был изначально расписан еще при жизни Б.У. Кашкина по инициативе предпринимателя Евгения Артюха в 2001 году. В память о Евгении Малахине (1938 -2005), он же Б.У. Букашин, он же Старик Букашкин активисты общества «Картинник» и неравнодушные горожане в 2008 году провели несколько акций по созданию Тропы Б.У. Букашина. Рисунки «Картинников» дополнили своими сюжетами и другие екатеринбургские художники, в частности Сергей Лаушкин. В 2014 году часть изображений на арке со стороны проспекта Ленина были закрашены коммунальщиками. Периодически на Тропе проводились субботники по обновлению рисунков, последний из них состоялся в 2014 году.

Проект «Городские легенды»

Проект «Городские легенды» направлен на поддержку и развитие внутреннего туризма посредством активного вовлечения местных жителей в создание цифровых сервисов с уникальным контентом. С участием широкой аудитории, в том числе городских активистов, краеведов, историков, журналистов, в рамках проекта создаются мобильные аудиогиды с фокусом на достопримечательностях, лучше всего раскрывающих колорит и особенности каждого города, — тех местах и событиях, которые знают и ценят местные жители. Маршруты экскурсий предназначены для самостоятельного знакомства с городами России с помощью смартфона и доступны для бесплатного пользования на ведущих туристических онлайн-платформах. Проект реализуется компанией МТС с 2019 года и уже охватил более 30 городов России — от мегаполисов до небольших населенных пунктов.