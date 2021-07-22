МегаФон поможет утилизировать старые батарейки и аккумуляторы

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Жители Екатеринбурга теперь могут сдать ненужные элементы питания на переработку в салонах МегаФона. Оператор запустил экологический проект и открыл пункты приёма в 10 мобильных офисах города. В планах – расширение географии.

Отработавшие батарейки и аккумуляторы телефонов содержат вредные вещества – ртуть, цинк, свинец, никель. При попадании на свалку яд может просочиться в грунтовые воды, вызвать тяжёлые болезни у людей. Литий, в свою очередь, может стать причиной пожара. Поэтому нельзя просто выбрасывать эти элементы в мусорное ведро, важно грамотно их утилизировать.

«Более половины токсичных отходов приходится на блоки питания. Это острая проблема, в решении которой мы готовы участвовать. Так, в наших салонах появились специальные контейнеры, куда все желающие могут принести ненужные батарейки и старые аккумуляторы от смартфонов. Пункты расположены как в центре города, так и в спальных районах, поэтому сделать доброе дело для экологии своего города будет легко и просто», - подчеркнул директор МегаФон Ритейл на Урале Андрей Королев.

На переработку и утилизацию можно сдать марганцево-цинковые (MnZn), никель-металлгидридные (NiMH), литий-ионные (Li-ion), серебряно-цинковые (AgZn), никель-кадмиевые (NiCd), литий-тионилхлоридные (Li-SOCI2) и никель-железные элементы. В Екатеринбурге сделать это можно по следующим адресам:

· Амундсена, 65, ТЦ «Кит»

· Бахчиванджи, 14

· Вайнера, 16

· Грибоедова, 21

· Латвийская, 22

· Луначарского, 74

· Малышева, 122

· Победы, 65а, ТК «Уралмашевский»

· 8 Марта, 149 ТЦ «Мегаполис»

· Титова, 12

Подобная инициатива также запущена в Челябинской области. Участников эко-проекта, абонентов оператора, ждут мобильные бонусы – месяц безлимитного интернета или скидка на связь.

Весь собранный материал МегаФон перевозит на завод по переработке батареек «Мегаполисресурс» в Челябинске. Сотрудники предприятия сортируют его, промывают, измельчают, извлекают цветные металлы, получая на выходе многопрофильное сырьё. Итоговые продукты, к примеру, используют в производстве лаков и красок, в приборостроении и нанотехнологиях.