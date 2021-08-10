Уральцы смогут переключать ТВ-каналы голосом, прокручивать рекламу и смотреть пропущенные передачи

Фото: Алексей Кунилов

МТС сообщает о начале коммерческой эксплуатации в Свердловской области цифрового телевидения по современной технологии IPTV (Internet Protocol Television). Это позволит абонентам МТС пользоваться всеми возможностями интерактивного ТВ – от голосового поиска каналов до сервисов отложенного просмотра, перемотки и повтора эфира.

Технология IPTV стала доступна для жителей трёх крупнейших городов Свердловской области: Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Запуск стал возможен благодаря масштабной модернизации сетей фиксированной связи в этих городах. На сегодняшний день уже более 12 тысяч абонентов МТС предпочли цифровому телевидению DBV-C интернет-телевидение IPTV. Теперь им доступен целый спектр интерактивных сервисов. Среди них – более 170 базовых телеканалов, плюс тематические с функцией паузы и архивом передач, UHD/4К контент – чёткое изображение на любой диагонали​, покупка отдельных фильмов и сериалов​, онлайн кинотеатры – KION, с эксклюзивным контентом собственного производства, МТС + IVI, Start и Amediateka. ​Кроме того, абоненты получают доступ на большом экране к YouTube, играм и приложениям полной версии Google Play. Ещё одна полезная функция – это голосовой поиск нужных каналов и передач.

«Технология IPTV позволяет, по сути, перенести на большой экран интерактивные функции смартфона. Мы ожидаем, что новое качество телевидения особенно оценит семейная аудитория, благодаря наличию множества развлекательных сервисов. При этом новинка не ударит по семейному бюджету – тарифы на домашнее ТВ по технологии IPTV по стоимости не отличаются от стандартных тарифов. Действуют также конвергентные предложения, по которым при подключении домашнего интернета и IPTV, мобильная связь предоставляется бесплатно», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Подключение IPTV бесплатно для всех абонентов. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. Bluetooth в пульте работает и в приставке – для подключения наушников, геймпада или иных устройств! ​

Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте МТС в Свердловской области. После подключения управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции можно в личном кабинете клиента.