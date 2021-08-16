Частные промышленные технопарки России с 2022 года будут получать субсидии

Сейчас в России около 360 строящихся и действующих подобных площадок, 250 из которых - частные. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий частным промышленным технопаркам. Новая мера поддержки начнёт действовать с 2022 года.

Получателями субсидии будут управляющие компании технопарков. Мера поддержки позволит коменсировать до 50% затрат на модернизацию и создание инфраструктуры, присоединение к инженерным сетям, закупку оборудования и погашение кредитов.

"Компенсации будут доступны для парков, созданных на геостратегических территориях, в регионах, реализующих индивидуальные программы развития, а также в моногородах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Максимальный объём субсидии - 15 млн рублей на 1 гектар территории технопарка, а также 60 тыс. рублей на 1 квадратный метр общей площади зданий индустриального парка. Суммы поддержки будут определяться по итогам ежегодного отбора проектов, который будет проводить Минпромторг. Постановление Правительства вступит в силу 1 января 2022 года.

Промышленные технопарки и индустриальные парки – это специальные площадки, созданные для реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для тестирования новых технологий, обеспечения быстрого запуска производства, и выведения товара на рынок.

Сейчас в России около 360 строящихся и действующих подобных площадок, 250 из которых - частные. В Свердловской области работают семь технопарков, из которых только один частный - это "Технопарк 1993". При этом создаются ещё три государственных, два частных технопарка, а также один, создаваемый в рамках государственно-частного партнёрства.