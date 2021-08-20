В Арамили запустили станцию испытания авиационных двигателей

Экономический эффект от введения станции испытания будет превышать 8 млн рублей с каждого отремонтированного двигателя. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Арамильском авиационном ремонтном заводе запустили станцию испытания авиадвигателей. На ней будут испытывать двигатели семейства Д-36, применяемые в самолётах АН-72 и АН-74, однако в перспективе на предприятии смогут работать и с другими типами двигателей.

Как сказал управляющий директор ААРЗ Андрей Крылов, до 2018 года отремонтированные в Арамили двигатели приходилось тестировать на сторонних станциях.

"С целью исключения временных и материальных затрат Объединённой двигателестроительной корпорацией было принято решение обеспечить ввод в эксплуатацию собственной станции испытания авиационных двигателей Д-36. В рамках опытной эксплуатации мы провели полный цикл испытаний четырех двигателей. Сегодня станция полностью готова к работе", - передаёт слова Андрея Крылова департамент информполитики Свердловской области.

Экономический эффект от введения станции испытания будет превышать 8 млн рублей с каждого отремонтированного двигателя.

Замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин заявил, что к 2024 году предприятие будет ремонтировать и испытывать ежегодно по 10-11 двигателей. При этом со временем в Арамили может быть налажен процесс испытания более мощных авиадвигателей, которые будут приносить региону ещё больше средств.

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